WhatsApp fora do ar nesta quinta-feira, 24 de julho

Na quarta-feira, dia 24, o aplicativo WhatsApp enfrentou sérias instabilidades que afetaram usuários em várias regiões do mundo. De acordo com dados do site Downdetector, que monitora problemas de acessibilidade em plataformas digitais, mais de 3.000 reclamações foram registradas por volta das 14h30. Essa quantidade de notificações indica um aumento significativo de usuários enfrentando dificuldades para usar o aplicativo.

As falhas não foram observadas apenas no Brasil, mas também nos Estados Unidos e em diversos países da Europa e América Latina. Isso sugere que o problema pode ter sido de caráter global, afetando um grande número de pessoas que dependem do serviço para se comunicar. Por volta das 15h, as reclamações começaram a diminuir, reduzindo o número de ocorrências para menos de 1.000.

Os usuários relataram que, durante alguns minutos, não conseguiam enviar ou receber mensagens, o que gerou uma série de descontentamentos nas redes sociais. Testes realizados por nossa equipe confirmaram que o aplicativo estava realmente indisponível em vários momentos do dia.

Até o momento, a equipe do WhatsApp não se posicionou oficialmente sobre a situação. A expectativa é que, em breve, a empresa esclareça as causas das instabilidades e informe se houve um impacto maior nos serviços.