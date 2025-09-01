Preços e detalhes técnicos de carros no Fipe

O Renault Kardian Evolution AT 2026 chegou como a versão de entrada da linha, posicionando-se abaixo das opções mais avançadas, como a Techno e a Iconic. Com um preço sugerido de R$ 124.690, ele se prepara para encarar a concorrência acirrada, que inclui o Volkswagen Tera e o Fiat Pulse, ambos bem conhecidos nas nossas ruas.

Uma das grandes atrações do Kardian é o motor 1.0 turbo de três cilindros, que entrega 125 cv e 22,4 kgfm de torque. Em combo com a transmissão automatizada EDC de seis marchas, o carro promete uma dirigibilidade ágil — perfeito para quem, como eu, adora sentir as respostas rápidas ao pisar no acelerador. A estabilidade é outro ponto forte, garantida pela plataforma RGMP que também prioriza o conforto e a segurança.

Vamos ao consumo: um dado interessante é que, segundo o Inmetro, o Kardian faz 8,8 km/l na cidade e 9,8 km/l na estrada quando abastecido com etanol. Mas se você optar pela gasolina, esse número melhora muito, subindo para 12,2 km/l na cidade e 13,8 km/l na estrada. Para quem gosta de fazer uma viagem longa, essa economia sempre cai bem.

Entre janeiro e julho de 2025, o Kardian registrou 11.616 emplacamentos, segundo a Fenabrave. Para colocar isso em perspectiva, o Fiat Pulse teve vendas de 25.104 unidades no mesmo período, ou seja, quase 14 mil a mais. O Volkswagen Tera, que começou a emplacar mais tarde, fez 5.994.

Itens de série do Renault Kardian Evolution AT 2026

No Kardian Evolution AT 2026, muitos itens de série já estão presentes. A transmissão EDC de seis velocidades vem com paddle shifts, mas o carro não conta com protetor de cárter e a cobertura do porta-malas, o que poderia ser um detalhe a se considerar.

Os itens de conforto incluem ar-condicionado digital, retrovisores externos com ajuste elétrico e faróis em LED. As rodas de 16” e o vidro do motorista com função one-touch e antiesmagamento também estão lá, proporcionando um toque especial. E quem nunca ficou apreensivo, mesmo que por um instante, ao dirigir em uma área com muitos pedestres? Por isso, os seis airbags e sensores de estacionamento traseiro são uma mão na roda.

Outros pontos interessantes são os controles eletrônicos de estabilidade e tração, além do monitoramento de pressão dos pneus e um cluster digital de 7". Para quem é fã de tecnologia, o pack multimídia (OpenR Link + câmera de ré) sai por R$ 1.200 e há também o pacote safety (com ADAS) que custa R$ 4.100.

Ficha técnica do Renault Kardian Evolution AT 2026

Aqui vai uma rápida olhada na ficha técnica do Kardian:

Motor : 1.0 TCe

: 1.0 TCe Câmbio : Automatizada DCT, 6 marchas

: Automatizada DCT, 6 marchas Tração : Dianteira

: Dianteira Potência : 125 cv a 5.000 rpm (etanol)

: 125 cv a 5.000 rpm (etanol) Torque : 22,4 kgfm a 2.250 rpm (etanol) / 20,4 kgfm a 2.000 rpm (gasolina)

: 22,4 kgfm a 2.250 rpm (etanol) / 20,4 kgfm a 2.000 rpm (gasolina) Velocidade Máx. : 180 km/h

: 180 km/h Consumo Cidade : 8,8 km/l (etanol) / 12,8 km/l (gasolina)

: 8,8 km/l (etanol) / 12,8 km/l (gasolina) Consumo Estrada: 9,7 km/l (etanol) / 13,9 km/l (gasolina)

Para quem adora viajar, a capacidade do tanque é de 50 litros e o porta-malas oferece 410 litros de espaço. Isso garante que você tenha bastante espaço para sua bagagem — ideal para os finais de semana na estrada.

No final das contas, o Renault Kardian Evolution AT 2026 parece ser uma boa pedida para quem busca um SUV interessante e econômico!