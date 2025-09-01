Os segredos do sucesso de Messi na Europa

Lionel Messi, o craque argentino conhecido por suas conquistas no futebol, também se aventurou no mundo do mercado imobiliário. Ele investe em uma empresa chamada Edificio Rostower Socimi, que recentemente deu um passo importante ao listar seu portfólio na Portfolio Stock Exchange, na Espanha. Esse movimento fez a empresa atingir uma impressionante capitalização de mercado de 223 milhões de euros até dezembro de 2024.

Como presidente do conselho da Edificio Rostower, Messi coordena uma operação que vai além de atividades comuns, já que a empresa possui sete hotéis, além de imóveis comerciais e residenciais. O interessante é que a Rostower está registrada como um Real Estate Investment Trust (REIT), o que traz benefícios fiscais na Espanha e ajuda a otimizar seus ganhos.

A estratégia por trás do movimento

O motivo de Messi optar por essa rota não é à toa. Ele buscou uma estratégia que se mostrasse vantajosa em termos fiscais. O governo espanhol tentou aumentar a taxação sobre os fundos imobiliários, mas algo curioso aconteceu: isso não foi adiante, permitindo que os REITs, como o da Edificio Rostower, mantivessem uma alíquota menor em impostos.

Escolher listar sua empresa na Portfolio Stock Exchange foi uma decisão um tanto incomum. A maioria dos REITs prefere o índice BME Growth, que é mais conhecido e popular. No caso de Messi, a listagem não tinha a intenção de levantar capital rapidamente. Na verdade, foi mais uma maneira de atender a requisitos legais, enquanto se aproveitava das condições fiscais favoráveis.

Detalhes do portfólio imobiliário

O portfólio da Rostower é diversificado e inclui propriedades em locais badalados como Andorra, Ibiza e Barcelona. Um dos principais focos são os hotéis, que são administrados por empresas renomadas, o que certamente agrega valor ao investimento, especialmente em áreas onde Messi tem uma forte conexão, tanto pessoal quanto profissional.

A estrutura da Rostower tem um toque familiar. Messi é o único investidor da Limecu España 2010, a empresa de investimentos da sua família. Essa configuração permite que ele mantenha o controle sobre suas atividades empresariais, enquanto ainda busca novas oportunidades para expandir seus negócios. Essa é mais uma faceta que mostra como Messi se destaca, não apenas em campo, mas também no mundo dos negócios.