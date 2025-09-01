Ficha técnica e preço de veículos com Fipe Carros

A Fiat Toro Volcano T270 2026 já chegou nas concessionárias do Brasil e promete agradar aos apaixonados por picapes. Com um visual renovado que dá um toque especial, especialmente na dianteira que lembra o estilo do Grande Panda europeu, a Toro agora é uma combinação de design e funcionalidades que chamam atenção. E, para quem está pensando em adquirir uma, a versão intermediária sai por R$ 186.490.

### Motor e Desempenho

Sob o capô, a Toro Volcano T270 2026 é equipada com um motor 1.3 GSE T4 turbo. Com 176 cv e um torque de 27,5 kgfm, esse motor promete um desempenho que não desaponta. Funciona bem tanto com gasolina quanto com etanol, o que é uma tranquilidade para quem troca de combustível. O câmbio automático de seis marchas e a tração dianteira, junto com o bloqueio eletrônico do diferencial, garantem uma condução suave. E se você gosta de aceleração, saiba que a Toro vai de 0 a 100 km/h em apenas 10,1 segundos. Perfeito para aqueles momentos em que um pouco de emoção ao volante é preciso!

### Dimensões Impressionantes

Quando falamos de tamanho, a Toro não decepciona. Com 4,94 m de comprimento, 1,84 m de largura e 1,73 m de altura, essa picape é robusta e espaçosa. Ideal para quem precisa de espaço na caçamba, que tem capacidade para 937 litros, e suporta até 750 kg de carga. Para quem precisa rebocar, o limite é de até 400 kg. Leva suas aventuras com toda a segurança e praticidade.

### Vendas que Impressionam

De acordo com a Fenabrave, a Fiat Toro não só conquistou o visual renovado, mas também o coração dos consumidores. De janeiro a julho de 2025, ela liderou as vendas de picapes intermediárias com 27.320 unidades emplacadas. Em segundo lugar, ficou a Ram Rampage, com 13.405 unidades, seguida pela Chevrolet Montana com 11.786. A Renault Oroch apareceu em quarto, somando 6.623 unidades.

### Equipamentos da Fiat Toro Volcano T270 2026

Outro ponto forte da Toro Volcano T270 2026 é a sua lista de equipamentos. A central multimídia conta com uma tela touchscreen de 8,4″, que suporta Apple CarPlay e Android Auto sem fio, para você se conectar rapidamente ao seu smartphone. Comandos de voz e Bluetooth são apenas algumas adições que facilitam a vida na estrada.

E não para por aí! A picape também vem equipada com direção elétrica, 6 airbags, ar-condicionado digital dual-zone e bancos em couro. A câmera de ré ajuda nas manobras, enquanto o desembaçador do vidro traseiro e os faróis Full LED garantem visibilidade em qualquer condição. E se você já pegou trânsito pesado, sabe bem como um bom ar-condicionado e uma direção elétrica fazem a diferença.

### Ficha Técnica

Na ficha técnica, encontramos que a Toro é equipada com um motor 1.3 Flex Turbo, câmbio automático de 6 marchas e tração dianteira. Sua potência chega a 176 cv a 5750 rpm, tanto com etanol quanto com gasolina. Em termos de consumo, a média na cidade é de 6,5 km/l com etanol e 9,4 km/l com gasolina, enquanto na estrada são 7,8 km/l e 10,8 km/l, respectivamente.

Se você adora dirigir longas distâncias, essa picape é uma excelente companheira, levando você e sua carga com conforto e estilo, sem abrir mão de um desempenho responsivo e prazeroso.