preços de setembro na tabela fipe para carros

A GWM acaba de dar um grande passo no mercado brasileiro com o lançamento do Tank 300 2026. Este SUV híbrido plug-in chega com um preço de R$ 339.000 e promete muita performance. Equipado com um motor 2.0 turbo a gasolina e um motor elétrico, o Tank entrega nada menos que 393 cv de potência. A tranqüilidade na pilotagem vem com um câmbio automático de nove marchas e tração 4×4, ideal para quem gosta de explorar fora de estrada.

Quando se trata de design, o Tank 300 tem um charme todo especial. Apostando em um estilo clássico, ele se destaca com linhas retas e cantos suavizados. Os faróis redondos e o estepe na tampa traseira são verdadeiros toques de classe. A inspiração em clássicos como o Mercedes-Benz Classe G e o Jeep Wrangler é clara, conferindo um ar robusto e ao mesmo tempo elegante.

Se você está pensando em garantir um desse, é bom estar ciente de que o seguro pode variar consideravelmente. Um levantamento do portal Fipe Carros, feito em parceria com a Youse Seguros, mostra que os valores começam em R$ 5.628,83 para o plano básico e podem chegar até R$ 10.337,10 no plano mais completo. Isso varia muito de acordo com o perfil do motorista e a região em que você mora. Por exemplo, quem já pegou um seguro sabe que morar em uma capital pode influenciar o preço — isso é coisa que vale pensar na hora de fechar negócio.

Agora, se você já está com o Tank 300 na garagem, vale a pena saber sobre as revisões. A boa notícia é que há uma promoção que vale para todo o Brasil, garantindo preços fixos para as revisões programadas até 30/09/2025, desde que feitas em concessionárias autorizadas. Seguir esse plano de manutenção é crucial para manter seu carro em dia e garantir segurança nas vias.

E falando em revisões, o ideal é que a primeira seja feita em até 12 meses ou 12.000 km após a entrega do carro. Depois disso, as revisões seguintes serão anualmente ou a cada 12.000 km. Não se esqueça, uma revisão fora do prazo pode complicar um pouco as coisas, então melhor ficar de olho!

Aqui está um resumo dos preços das revisões:

1ª Revisão (12.000 km) : R$ 1.392,04

: R$ 1.392,04 2ª Revisão (24.000 km) : R$ 1.500,04

: R$ 1.500,04 3ª Revisão (36.000 km) : R$ 1.686,47

: R$ 1.686,47 4ª Revisão (48.000 km): R$ 2.335,11

Cuidados como esses fazem toda a diferença para prolongar a vida do seu carro e garantir que cada passeio seja pleno! Afinal, quem não gosta de pegar a estrada com um carro em perfeito estado?