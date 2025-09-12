Belo atua com Marcos Palmeira em Três Graças, sua estreia em novela

A nova novela "Três Graças" estreia no dia 20 de outubro na faixa das 21h da TV Globo. Escrito por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, o enredo se passa na fictícia comunidade da Chacrinha, em São Paulo, e promete misturar drama social, romances complexos e personagens marcantes.

Um dos principais destaque do elenco é a parceria entre Marcos Palmeira e o cantor Belo. Eles interpretarão grandes amigos que enfrentam histórias de perda, sobrevivência e busca por justiça.

Marcos Palmeira vive Joaquim, um homem introspectivo e mal-humorado, que administra um ferro-velho interditado. Joaquim é pai de Gerluce, interpretada por Sophie Charlotte, e avô de Joélly, vivida por Alana Cabral. Sua história é marcada por um romance mal resolvido com Lígia, papel de Dira Paes, mãe de sua filha.

Palmeira descreveu Joaquim como um personagem fechado e solitário, com dificuldades de interação social. "Ele tem questões de vida muito complexas", afirmou o ator em entrevista.

Belo, que faz sua estreia em novelas, interpretará Misael, um homem simples que enfrenta uma reviravolta trágica ao perder a esposa em um esquema de falsificação de medicamentos, liderado por Ferette, o vilão da trama, interpretado por Murilo Benício. Após a perda, Misael se muda para a casa de Joaquim, onde inicia uma amizade que será essencial para a história.

Com uma carreira consolidada no pagode, Belo também tem se aventurado no audiovisual, tendo participado da série "Arcanjo Renegado". A escolha dele para esta novela faz parte da estratégia da Globo de integrar talentos de diversas áreas.

Marcos Palmeira, que recentemente se destacou na novela "Pantanal", continua a brilhar no horário nobre, enquanto Murilo Benício retorna ao mesmo horário em um papel de grande impacto dramático.

"Três Graças" sucederá a novela "Vale Tudo" e promete abordar temas sociais e conflitos familiares, mantendo a tradição das produções que discutem dilemas humanos de maneira envolvente.

Informações Importantes: