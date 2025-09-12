Entretenimento

Sabadou com Virgínia tem Amaury Jr., Supla e Isabelle Nogueira

“Sabadou com Virgínia” recebe Amaury Jr., Supla e Isabelle Nogueira

Neste sábado, 13 de setembro, o programa “Sabadou com Virgínia” vai ao ar às 22h15 no SBT, trazendo uma edição cheia de humor, música e emoção. A apresentadora Virgínia Fonseca promete atrações especiais com quadros que misturam irreverência e celebração.

Um dos destaques da noite será o quadro “Sabadou Tem Que Beijar”. Nesta edição, a convidada será Cidinha, mãe do influenciador Lucas Guedez, que está à procura de um novo amor.

Na entrevista da semana, Virgínia recebe três convidados de diferentes áreas. Amaruy Jr., conhecido jornalista de celebridades, lembrará de momentos marcantes de sua carreira. Supla, o famoso cantor, compartilhará experiências de sua trajetória musical e falará sobre sua vida nos Estados Unidos. Isabelle Nogueira, dançarina e ex-participante do Big Brother Brasil, discutirá sua conexão com a cultura amazonense e o Festival Folclórico de Parintins.

Isabelle expressou sua paixão pelo Boi Garantido e explicou a rivalidade histórica com o Caprichoso. Ela ressaltou: “Vermelho é a minha cor. Sou do Boi Garantido. A rivalidade é forte: quem é Caprichoso não usa vermelho, e quem é Garantido não usa azul. Após minha saída do Big Brother, o Amazonas e o festival tiveram um impacto financeiro positivo, com recordes de público e investimentos. Fui homenageada com o título de embaixadora do festival”.

Amaury Jr. recordou os bastidores de suas entrevistas internacionais e comentou: “Me orgulho muito das minhas entrevistas. Passei por muitos constrangimentos, pois meu programa não tinha roteiro, o que era um diferencial ao cobrir eventos e festas.”

Supla, por sua vez, falou sobre sua impressionante carreira e a decisão de viver fora do Brasil. “Já fiz minissérie, toquei no Rock in Rio e até atuei com os Trapalhões. Meu amor pelo rock é forte, e quis ir para os Estados Unidos, berço do punk rock. Fiz vários tipos de trabalho lá e não me arrependo. A vida é uma só, e a gente tem que se jogar”, afirmou.

O programa também incluirá o quadro “Se Beber Não Fale”, em que os convidados têm que responder a perguntas curiosas e muitas vezes surpreendentes. Para encerrar a noite em clima festivo, haverá uma homenagem surpresa ao influenciador Lucas Guedez, que celebra seu aniversário na segunda-feira, 15 de setembro.

