Preço, ficha técnica e itens de série do Fipe Carros

O Hyundai Creta Ultimate 2026 chega meio que na mesma pegada do modelo anterior, sem grandes mudanças. Isso acontece porque, em 2024, ele passou por uma atualização que deixou o visual e a mecânica bem mais atraentes. Pra quem fica de olho no preço, o modelo mais completo passa dos R$ 198 mil e marca presença no mercado ao lado de concorrentes como Nissan Kicks, Volkswagen T-Cross e Chevrolet Tracker.

Falando de motor, o Creta Ultimate traz um 1.6 turbo a gasolina. Ele é um quatro cilindros, com 16 válvulas e injeção direta, entregando nada menos que 193 cv de potência e 27 kgfm de torque. O câmbio automatizado de dupla embreagem com sete marchas faz com que a condução seja fluída e prazerosa, especialmente nas engenhocas das grandes cidades. Você já deve ter notado como um câmbio esperto faz diferença na hora de realocar as marchas, né?

O tamanho do SUV é bem considerável: são 4,33 metros de comprimento, 1,79 m de largura e 1,63 m de altura, com um entre-eixos de 2,61 m. E para carregar as tralhas da família, o porta-malas tem uma capacidade de 422 litros.

De acordo com a Fenabrave, entre janeiro e julho de 2025, o Creta teve 39.038 unidades vendidas. Mesmo assim, o Volkswagen T-Cross liderou esse mercado com 53.554 unidades, seguido de perto pelo Honda HR-V e seu emplacamento de 36.090 unidades. O Chevrolet Tracker ajudou a apimentar a disputa com 34.217 vendas.

Itens de série do Hyundai Creta Ultimate 2026

No que diz respeito aos itens de série, o Creta Ultimate 2026 não decepciona. Ele vem equipado com faróis e lanternas traseiras de LED. O ar-condicionado digital com duas zonas garante que todo mundo no carro fique confortável, ainda mais com as saídas de ar para os passageiros de trás. As tecnologias a bordo incluem um sistema de infotainment moderno e um painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas, que é o tipo de detalhe que dá aquele toque de sofisticação.

Além disso, tem o freio de estacionamento eletrônico e bancos que oferecem ventilação, o que é uma mão na roda nos dias quentes. A segurança também tem seu espaço garantido com sistema de frenagem autônoma e controle de cruzeiro adaptativo. Ah, e quem já pegou aquele trânsito pesado sabe o valor de ter uma câmera de 360º.

O visual do Creta Ultimate ainda é complementado pela grade frontal exclusiva e rodas aro 18. Detalhes como bancos e volante em couro fazem com que o motorista se sinta à vontade, e ainda tem ajuste elétrico para o banco do motorista, ideal para quem gosta de personalizar a posição ao dirigir.

E não para por aí. O Creta vem com seis airbags, sensor de estacionamento traseiro, câmera de ré e direção elétrica, varejando tudo que há de bom em conforto e segurança.

Ficha Técnica do Hyundai Creta Ultimate 2026

Especificação Detalhe Motor 1.6 Câmbio Automatizada DCT, 7 marchas Tração Dianteira Potência 193 cv a 6000 rpm Torque 27 kgfm a 1700 rpm (G) Velocidade Máx. 210 km/h 0-100 km/h 7,8 s Consumo Cidade 11,9 km/l (G) Consumo Estrada 13,5 km/l (G) Comprimento 4300 mm Largura 1790 mm Altura 1620 mm Entre-eixos 2610 mm Altura do solo 190 mm Capacidade do tanque 50 litros Capacidade de bagagem/carga 433 litros Peso Líquido 1270 kg Carga Útil 430 kg Rodas e Pneus Liga leve, 215/55 R18 (dianteira e traseira) Garantia total 60 meses Garantia de motor e câmbio 60 meses

Com tudo isso, fica fácil entender porque o Creta continua forte no mercado, né?