IM Motors apresenta novo sistema para aumento de autonomia

A IM Motors, uma das marcas que está surfando na onda dos carros elétricos lá na China, trouxe uma novidade bem interessante: o SUV LS6, que vai ser o primeiro da marca a contar com um novo sistema de extensão de autonomia. Este modelo chega para as pré-vendas no dia 15 de agosto, e não para por aí — um SUV maior, o LS9, também está a caminho ainda este ano.

Esse novo sistema, que eles chamam de Hengxing, promete acabar com um dos maiores medos de quem está pensando em comprar um carro elétrico: a autonomia. Imagina só rodar até 1.500 km com tanque cheio e bateria carregada, sem parar para recarregar? É muito bom, né?

Sistema de Extensão de Autonomia

O grande lance do LS6 é que ele combina um motor que atua como gerador e uma bateria robusta de 66 kWh. Com essa configuração, ele consegue rodar até 450 km só usando energia elétrica — isso seguindo o ciclo chinês CLTC. Para aqueles que adoram uma road trip e precisam de mais alcance, o motor a combustão entra em cena, gerando energia e permitindo que você siga viagem sem stress.

E quem aqui não adora a ideia de carregar rápido? Com tecnologia de 800 volts, em apenas 15 minutinhos plugado em um carregador rápido, você ganha uns impressionantes 310 km de autonomia extra. Essa bateria de 66 kWh é a maior do segmento de EREV (elétricos com extensor de autonomia), e é fornecida pela CATL — uma gigante no setor.

Comparação com a Concorrência

A IM Motors garante que seu sistema pode triplicar a autonomia de modelos Da concorrência que têm baterias semelhantes. Para se ter uma ideia, um Tesla Model Y com uma bateria de 62,5 kWh roda cerca de 593 km nesse mesmo ciclo, enquanto o Nio Onvo L60, com 60 kWh, chega a 555 km. Comparações como essa ajudam a perceber o potencial do LS6 nesse mercado competitivo.

Os EREVs vêm ganhando muito destaque na China, oferecendo a experiência de dirigir um carro elétrico sem a famosa “ansiedade de carga”. Diferente dos híbridos tradicionais, que muitas vezes dependem de motores a combustão, os EREVs têm uma plataforma elétrica e usam o motor apenas para fornecer energia.

O Crescimento das Baterias

Esse crescimento no uso de baterias maiores é uma tendência no mercado chinês. Nos últimos anos, o tamanho das baterias de híbridos plug-in aumentou consideravelmente. Em junho, a média das baterias já ultrapassava os 29 kWh, enquanto em 2020 estava em torno de 20 kWh. Ou seja, todo mundo quer mais autonomia!

Com o lançamento do LS6, a IM Motors se posiciona no mercado de EREVs, buscando atrair quem quer um elétrico mas ainda se preocupa com a autonomia. É um momento emocionante para os apaixonados por tecnologia e por carros, não é mesmo?