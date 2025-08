Roteiro de sabores para não errar na escolha

No dia 1º de agosto, o mundo celebra o Dia Internacional da Cerveja, uma data que começou em 2007, na Califórnia, com um grupo de amigos em Santa Cruz. A ideia era simples: reunir pessoas para apreciar a cerveja e agradecer aos profissionais que trabalham na sua produção e distribuição, promovendo a união entre culturas.

Desde sua criação, a data se espalhou pelo mundo e é comemorada em mais de 200 cidades na primeira sexta-feira de agosto, o que inclui este ano, onde a celebração cai no dia 1º.

Para marcar esta data, foram selecionados 20 tipos de cerveja que são os mais consumidos e representativos no mundo. Cada um deles possui uma origem, um método de fermentação e características próprias, formando um guia para aqueles que desejam entender por que a cerveja é uma das bebidas mais apreciadas globalmente.

A História da Cerveja

A cerveja tem uma história rica e antiga, com evidências que remontam a mais de 5 mil anos na Mesopotâmia. Ela é mencionada no Código de Hamurábi e na Epopéia de Gilgamesh. Civilizações como os egípcios, sumérios e germânicos desenvolveram várias formas de fermentação, utilizando a bebida em rituais e trocas comerciais, além de representá-la como um símbolo de identidade cultural.

Atualmente, a cerveja é a bebida alcoólica mais consumida em todo o mundo, com um consumo total estimado em cerca de 190 bilhões de litros por ano. A China é o líder nesse consumo, seguida pelos Estados Unidos e Brasil. No consumo per capita, países como República Tcheca, Áustria e Alemanha se destacam.

Com o passar do tempo, foram catalogados mais de 150 estilos diferentes de cerveja, que variam em técnicas de fermentação, teor alcoólico, perfis de malte e lúpulo, além de ingredientes locais. Essa diversidade garante que existam opções para todos os gostos. Abaixo, conheça 20 dos principais estilos de cerveja.

1. Pilsner

Origem: República Tcheca

República Tcheca Fermentação: Baixa

Baixa Características: Clara, seca, amargor floral e refrescante.

Clara, seca, amargor floral e refrescante. História: Surgiu em 1842 na cidade de Plzeň, revolucionando o mercado com sua aparência clara.

2. Lager (Pale Lager)

Origem: Alemanha

Alemanha Fermentação: Baixa

Baixa Características: Clara, leve e suave.

Clara, leve e suave. História: Surgiu no século 19, inspirado pela Pilsner, e se tornou padrão da indústria cervejeira.

3. Helles

Origem: Alemanha (Munique)

Alemanha (Munique) Fermentação: Baixa

Baixa Características: Dourada, maltada e menos amarga que a Pilsner.

Dourada, maltada e menos amarga que a Pilsner. História: Criada em 1894 como resposta à popularidade da Pilsner tcheca.

4. Weissbier (Wheat Beer)

Origem: Alemanha (Baviera)

Alemanha (Baviera) Fermentação: Alta

Alta Características: Turva, com notas de banana e cravo.

Turva, com notas de banana e cravo. História: Desde o século 15, essa cerveja passou a ser um símbolo da Baviera após o controle real.

5. IPA (India Pale Ale)

Origem: Inglaterra / EUA

Inglaterra / EUA Fermentação: Alta

Alta Características: Muito lupulada, cítrica e com amargor elevado.

Muito lupulada, cítrica e com amargor elevado. História: Criada no século 18 para a exportação às colônias britânicas na Índia.

6. APA (American Pale Ale)

Origem: EUA

EUA Fermentação: Alta

Alta Características: Cítrica, leve, com lúpulo moderado.

Cítrica, leve, com lúpulo moderado. História: Surgiu na década de 1980 durante a revolução da cerveja artesanal, destacando o lúpulo local.

7. Stout

Origem: Inglaterra / Irlanda

Inglaterra / Irlanda Fermentação: Alta

Alta Características: Escura, com notas de café e chocolate.

Escura, com notas de café e chocolate. História: Evoluiu da Porter no século 18, com a Guinness tornando-a famosa.

8. Porter

Origem: Inglaterra

Inglaterra Fermentação: Alta

Alta Características: Escura, com sabor maltado e notas de caramelo.

Escura, com sabor maltado e notas de caramelo. História: Uma das primeiras cervejas industriais, consumida amplamente por trabalhadores dos portos.

9. Dubbel

Origem: Bélgica (Trapista)

Bélgica (Trapista) Fermentação: Alta

Alta Características: Âmbar escuro, frutada e com notas de açúcar mascavo.

Âmbar escuro, frutada e com notas de açúcar mascavo. História: Principal cerveja da Baviera antes das lagers claras se tornarem populares.

10. Tripel

Origem: Bélgica (Trapista)

Bélgica (Trapista) Fermentação: Alta

Alta Características: Clara, frutada e forte.

Clara, frutada e forte. História: Desenvolvida por monges trapistas em 1856, é conhecida por sua riqueza e complexidade.

11. Quadrupel

Origem: Bélgica (Trapista)

Bélgica (Trapista) Fermentação: Alta

Alta Características: Escura e alcoólica, com notas de frutas secas.

Escura e alcoólica, com notas de frutas secas. História: Representa uma das cervejas mais intensas das ales trapistas.

12. Saison

Origem: Bélgica

Bélgica Fermentação: Alta

Alta Características: Seca e condimentada, com alta carbonatação.

Seca e condimentada, com alta carbonatação. História: Era produzida em fazendas para ser consumida no verão.

13. Bock

Origem: Alemanha

Alemanha Fermentação: Baixa

Baixa Características: Avermelhada a marrom, maltada e doce.

Avermelhada a marrom, maltada e doce. História: Criada no século 14, popular em festas de inverno.

14. Dunkel

Origem: Alemanha (Baviera)

Alemanha (Baviera) Fermentação: Baixa

Baixa Características: Escura, com notas de pão tostado.

Escura, com notas de pão tostado. História: Principal cerveja da Baviera antes da popularidade das lagers claras.

15. Kölsch

Origem: Alemanha (Colônia)

Alemanha (Colônia) Fermentação: Alta

Alta Características: Clara e leve, com final seco.

Clara e leve, com final seco. História: Surgiu como alternativa local às lagers.

16. Altbier

Origem: Alemanha (Düsseldorf)

Alemanha (Düsseldorf) Fermentação: Alta

Alta Características: Âmbar escura, equilibrada em sabor.

Âmbar escura, equilibrada em sabor. História: Fermentada como ale, maturada a frio.

17. Gose

Origem: Alemanha (Leipzig)

Alemanha (Leipzig) Fermentação: Alta

Alta Características: Ácida e salgada, com coentro.

Ácida e salgada, com coentro. História: Quase extinta no século 20, ganhou nova vida com microcervejarias.

18. Lambic/Gueuze

Origem: Bélgica

Bélgica Fermentação: Espontânea

Espontânea Características: Azeda e complexa.

Azeda e complexa. História: Feita com fermentação natural, é um estilo muito antigo.

19. Barleywine

Origem: Inglaterra/EUA

Inglaterra/EUA Fermentação: Alta

Alta Características: Muito alcoólica e encorpada, com notas de frutas secas.

Muito alcoólica e encorpada, com notas de frutas secas. História: Criada como alternativa aos vinhos, é uma das cervejas mais nobres.

20. Cream Ale

Origem: EUA

EUA Fermentação: Alta, com técnicas de lagering.

Alta, com técnicas de lagering. Características: Clara e leve, levemente adocicada.

Clara e leve, levemente adocicada. História: Desenvolvida em competição com lagers no século 19.

Esses estilos de cerveja mostram a rica diversidade da bebida e a evolução de suas técnicas de produção ao longo do tempo. Com tantas opções, há um tipo de cerveja para agradar todos os paladares no Dia Internacional da Cerveja.