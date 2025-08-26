Preço, ficha técnica e itens de série do Fipe Carros
O Fiat Pulse Impetus 2026 chegou com tudo para sacudir o mercado brasileiro! Ele vem com um visual repaginado que promete conquistar os corações dos motoristas. Olhando para a frente, nota-se uma grade nova, repleta de filetes verticais, que dá ao carro um ar mais robusto e moderno. Já a traseira se manteve a mesma de antes, mas isso não é bem um problema. O preço sugerido é de R$ 146.990, uma faixa que chama a atenção.
Debruçando-se sobre seu motor, encontramos um elegante 1.0 turbo flex de três cilindros. Ele entrega até 130 cv e 20,4 kgfm de torque, somado a um câmbio automático CVT com sete marchas simuladas. O Pulse também traz um sistema leve de 12V, chamado BSG, que não compromete a performance, mas ajuda na eficiência. Quem já passou por um engarrafamento sabe o valor de um câmbio, não é mesmo?
Por falar em números, segundo a Fenabrave, o Fiat Pulse vendeu 25.104 unidades apenas nos primeiros sete meses do ano. Para dar uma ideia do cenário, o Volkswagen Tera – seu concorrente direto – registrou 5.994 emplacamentos, enquanto o Renault Kardian ficou com 11.616.
Principais equipamentos do Fiat Pulse Impetus 2026
Seguindo para os itens que vêm de série, o Pulse Impetus 2026 é bem equipado! Ele conta com quatro airbags (dois frontais e dois laterais), sistema de som com alto-falantes dianteiros e traseiros, e uma lista de itens de segurança que inclui ADAS (Aceleração Autônoma), sistema de alerta de mudança de faixa e faróis que se adaptam automaticamente. Isso é coisa que faz diferença na estrada, especialmente quando você precisa de uma ajudinha a mais!
O sistema de ar-condicionado é automático e digital, e os bancos são revestidos em couro – um toque de sofisticação bem-vindo. A central multimídia é uma show à parte, com tela de 10,1", compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, além de comandos de voz. E se você é como muitos que não conseguem ficar longe do celular, vai adorar o carregador por indução!
Seguindo na lista de equipamentos, o Fiat Pulse já vem com câmera traseira em alta definição, direção elétrica e faróis diurnos em LED (DRL). Para quem vive no dia a dia da cidade, contar com sensores de estacionamento é uma mão na roda, não é? E a segurança das crianças fica garantida com o gancho universal para fixação de cadeirinhas.
Ficha técnica do Fiat Pulse Impetus 2026
Agora, vamos falar das especificações que fazem o Pulse ser o que é na estrada:
- Motor: 1.0 Turbo
- Câmbio: CVT
- Tração: Dianteira
- Potência: 130 cv a 5750 rpm (etanol)
- Torque: 20,4 kgfm a 1750 rpm (etanol/gasolina)
- Velocidade Máxima: 189 km/h
- 0 a 100 km/h: 9,7 segundos
- Consumo Cidade: 9,3 km/l (etanol) / 13,4 km/l (gasolina)
- Comprimento: 4099 mm
- Largura: 1989 mm
- Altura: 1553 mm
- Entre-eixos: 2532 mm
- Capacidade do tanque de combustível: 45 litros
- Capacidade do porta-malas: 370 litros
Com todas essas características, o Fiat Pulse Impetus 2026 se destaca como escolha inteligente para quem quer um SUV que combina estilo, conforto e boa performance. Cada detalhe foi pensado para deixar a experiência ao volante ainda mais gratificante.
E aí, será que o Pulse vai entrar para a lista dos seus favoritos?