Preço, ficha técnica e itens de série do Fipe Carros

O Fiat Pulse Impetus 2026 chegou com tudo para sacudir o mercado brasileiro! Ele vem com um visual repaginado que promete conquistar os corações dos motoristas. Olhando para a frente, nota-se uma grade nova, repleta de filetes verticais, que dá ao carro um ar mais robusto e moderno. Já a traseira se manteve a mesma de antes, mas isso não é bem um problema. O preço sugerido é de R$ 146.990, uma faixa que chama a atenção.

Debruçando-se sobre seu motor, encontramos um elegante 1.0 turbo flex de três cilindros. Ele entrega até 130 cv e 20,4 kgfm de torque, somado a um câmbio automático CVT com sete marchas simuladas. O Pulse também traz um sistema leve de 12V, chamado BSG, que não compromete a performance, mas ajuda na eficiência. Quem já passou por um engarrafamento sabe o valor de um câmbio, não é mesmo?

Por falar em números, segundo a Fenabrave, o Fiat Pulse vendeu 25.104 unidades apenas nos primeiros sete meses do ano. Para dar uma ideia do cenário, o Volkswagen Tera – seu concorrente direto – registrou 5.994 emplacamentos, enquanto o Renault Kardian ficou com 11.616.

Principais equipamentos do Fiat Pulse Impetus 2026

Seguindo para os itens que vêm de série, o Pulse Impetus 2026 é bem equipado! Ele conta com quatro airbags (dois frontais e dois laterais), sistema de som com alto-falantes dianteiros e traseiros, e uma lista de itens de segurança que inclui ADAS (Aceleração Autônoma), sistema de alerta de mudança de faixa e faróis que se adaptam automaticamente. Isso é coisa que faz diferença na estrada, especialmente quando você precisa de uma ajudinha a mais!

O sistema de ar-condicionado é automático e digital, e os bancos são revestidos em couro – um toque de sofisticação bem-vindo. A central multimídia é uma show à parte, com tela de 10,1", compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, além de comandos de voz. E se você é como muitos que não conseguem ficar longe do celular, vai adorar o carregador por indução!

Seguindo na lista de equipamentos, o Fiat Pulse já vem com câmera traseira em alta definição, direção elétrica e faróis diurnos em LED (DRL). Para quem vive no dia a dia da cidade, contar com sensores de estacionamento é uma mão na roda, não é? E a segurança das crianças fica garantida com o gancho universal para fixação de cadeirinhas.

Ficha técnica do Fiat Pulse Impetus 2026

Agora, vamos falar das especificações que fazem o Pulse ser o que é na estrada:

Motor : 1.0 Turbo

: 1.0 Turbo Câmbio : CVT

: CVT Tração : Dianteira

: Dianteira Potência : 130 cv a 5750 rpm (etanol)

: 130 cv a 5750 rpm (etanol) Torque : 20,4 kgfm a 1750 rpm (etanol/gasolina)

: 20,4 kgfm a 1750 rpm (etanol/gasolina) Velocidade Máxima : 189 km/h

: 189 km/h 0 a 100 km/h : 9,7 segundos

: 9,7 segundos Consumo Cidade : 9,3 km/l (etanol) / 13,4 km/l (gasolina)

: 9,3 km/l (etanol) / 13,4 km/l (gasolina) Comprimento : 4099 mm

: 4099 mm Largura : 1989 mm

: 1989 mm Altura : 1553 mm

: 1553 mm Entre-eixos : 2532 mm

: 2532 mm Capacidade do tanque de combustível : 45 litros

: 45 litros Capacidade do porta-malas: 370 litros

Com todas essas características, o Fiat Pulse Impetus 2026 se destaca como escolha inteligente para quem quer um SUV que combina estilo, conforto e boa performance. Cada detalhe foi pensado para deixar a experiência ao volante ainda mais gratificante.

E aí, será que o Pulse vai entrar para a lista dos seus favoritos?