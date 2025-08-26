Notícias

Método eficaz para organizar sacolas de plástico

Italo Pastorini 2 horas atrás
2 minutos lidos
Muita gente se pergunta como lidar com as sacolas plásticas que vão se acumulando em casa. Por um lado, elas são super práticas para reutilizar em várias situações, mas, por outro lado, quando se acumulam, podem deixar a casa parecendo uma bagunça. E quem gosta de viver em um espaço organizado sabe que isso é um verdadeiro desafio.

O problema é que as sacolas ocupam um espaço considerável, e, por serem maleáveis, elas se tornam difíceis de organizar de forma eficiente. Mas não se preocupe! Há várias soluções simples e criativas para esse dilema. Uma dica bem legal foi compartilhada nas redes sociais pelo perfil @dicasdecasaecomida: que tal fazer um dispenser improvisado usando um pote de sorvete?

Para começar, você só precisa fazer um corte oval na tampa do pote. Esse corte será o espaço por onde as sacolas passarão. Aí vem a parte interessante: você enrola as sacolas em um rolo de papel higiênico. Não esqueça de conectar a base de cada sacola à alça da anterior! Assim, ao puxar uma, a próxima já fica pronta para uso. Um jeito prático de manter a casa organizada.

Outras dicas para armazenar sacolas plásticas

Além da ideia do pote de sorvete, existem várias formas práticas de armazenar sacolas e otimizar o espaço na cozinha. Confira:

  • Dispenser para sacolas: Esses dispensers são compactos e têm um design minimalista. Você encontra em várias lojas a preços acessíveis, feitos de plástico resistente.
  • Puxa-saco de tecido: Esses itens, que podem ser comprados em grandes lojas ou feitos de maneira artesanal, adicionam um toque de cor à sua cozinha enquanto organizam as sacolas.
  • Gaveta: Se você não quer pendurar nada, usar uma gaveta vazia é uma ótima opção. Basta fazer as dobras das sacolas de forma compacta para economizar espaço.
  • Caixas organizadoras: Práticas e versáteis, essas caixas podem ser guardadas em qualquer lugar e ajudam muito na hora de organizar as sacolas.
  • Recipientes improvisados: Além do pote de sorvete, você pode usar garrafas PET, latas de leite e outros recipientes que teriam outro destino. Eles podem ganhar uma nova vida guardando suas sacolas plásticas.

Essas dicas ajudam a manter sua casa organizada e a contribuir com a sustentabilidade ao reutilizar as sacolas. E quem diria que um simples pote de sorvete poderia ser tão útil, não é mesmo?

