Números consolidados de 25 de agosto de 2025

Na segunda-feira, dia 25 de agosto de 2025, a TV brasileira apresentou resultados variados de audiência em sua programação. O destaque ficou para a estreia da nova temporada do programa Estrela da Casa, que alcançou uma média surpreendente de quase 17 pontos, evidenciando seu potencial de atrair telespectadores.

No SBT, Luiz Bacci comemorou uma breve vice-liderança com seu programa, mas o Alô Você acabou em quarto lugar, atrás do Jogo Aberto da Band. A estreia do novo programa Porta dos Desesperados também não teve um desempenho positivo, repetindo os baixos números obtidos por Chaves e posicionando a emissora na quarta colocação.

Na Globo, as produções Dona de Mim e Vale Tudo se destacaram, contribuindo para o aumento na audiência dos telejornais. O remake Vale Tudo chegou a registrar picos de 28,6 pontos, refletindo a boa aceitação do público.

Abaixo, estão os índices consolidados de audiência dessa segunda-feira:

Audiência dos programas:

Globo:

Hora Um: 4,3

Bom Dia SP: 8,5

Jornal Hoje: 11,7

SPTV: 14,9

Dona de Mim: 23,2

Jornal Nacional: 25,4

Vale Tudo: 27,5

Estrela da Casa 2: 16,6

SBT:

SBT Manhã: 2,5

Alô Você: 2,9

Porta dos Desesperados: 2,0

Programa do Ratinho: 4,7

Band:

Jogo Aberto: 1,8

Brasil Urgente: 2,6

Esses números são fundamentais para o mercado publicitário, pois cada ponto de audiência representa aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses dados ajudam a medir a popularidade dos programas e a atratividade para os anunciantes.