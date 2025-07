Preço, ficha técnica e equipamentos do Fipe Carros

O Volkswagen T-Cross Highline 2026 chegou como a versão mais chique do SUV, mantendo os mesmos motores que a versão Extreme. Com um preço sugerido de R$ 187.490, as diferenças aqui estão mais no visual e nos mimos que o carro oferece. Se você é fã de segurança, conforto e tecnologia, prepare-se para se encantar!

Uma das grandes armas do T-Cross é a motorização 1.4 TSI flex. Com até 150 cv e 25,5 kgfm de torque, ele promete uma experiência bem animada, tanto com etanol quanto com gasolina. O câmbio automático de seis marchas não deixa a desejar e faz o carro sair do 0 aos 100 km/h em apenas 8,6 segundos. Um sonho para quem curte dirigir!

Em relação ao consumo, os números são bem equilibrados. Na cidade, você pode esperar médias de 8,1 km/l com etanol e 11,7 km/l com gasolina. Já na estrada, a coisa melhora bastante, chegando a 9,8 km/l com etanol e até 14 km/l usando gasolina. É um carro que, além de estiloso, não é um devorador de combustível.

Itens de série do Volkswagen T-Cross Highline 2026

No quesito itens de série, o T-Cross Highline não economiza. Ele vem com rack de teto prata, reconhecimento de pedestres e bancos com revestimento parcial em couro. As rodas de liga leve de 17″, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros e o sistema “Start & Stop” são detalhes que fazem diferença no dia a dia.

O controle adaptativo de velocidade e distância (ACC) é uma mão na roda. Quem já pegou trânsito pesado sabe bem do que estou falando! A central multimídia “VW Play Connect” com tela de 10,1″ traz uma experiência digital completa, com serviços remotos que tornam a vida ao volante muito mais prática.

Além disso, o T-Cross oferece 6 airbags (para todos os lados), 6 alto-falantes para animar a viagem e ar-condicionado digital “Climatronic”. E não esqueçamos do carregador de celular por indução, que é uma mão na roda em viagens longas. É sempre bom ter a certeza de que o celular vai estar carregado, não é mesmo?

E a segurança continua com a câmera de ré para facilitar as manobras, direção elétrica e o indicador de perda de pressão dos pneus. Com design moderno e lanternas traseiras em LED, o T-Cross Highline se destaca por onde passa.

Ficha técnica do Volkswagen T-Cross Highline 2026

Agora, vamos dar uma olhadinha na ficha técnica que sempre ajuda a entender um pouco mais o carro:

Motor 1.4 200 TSI Câmbio Automática, 6 marchas Tração Dianteira Potência 150 cv a 5.000 rpm (etanol) Torque 25,5 kgfm a 1.500 rpm (E/G) Velocidade Máxima 200 km/h Aceleração (0-100 km/h) 8,7 segundos Comprimento 4.218 mm Largura 1.760 mm Altura 1.575 mm Entre-eixos 2.651 mm Capacidade do Tanque 49 litros Capacidade do Porta-malas 373 litros Peso Líquido 1.305 kg Carga Útil 435 kg Rodas e Pneus Liga leve, 205/55 R17 (dianteiro e traseiro) Garantia Total 36 meses Garantia de Motor e Câmbio 36 meses

Esses detalhes fazem com que o T-Cross Highline 2026 se encaixe perfeitamente na vida de quem adora aquele toque a mais no dia a dia. Com desempenho ágil e conforto, é um companheiro ideal para qualquer destino.