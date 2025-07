Preço e ficha técnica de carros no Fipe

O Volkswagen Tera 1.0 TSI MT 2026 chegou para fazer barulho. Posicionado como uma opção intermediária na linha da montadora, ele fica abaixo das versões Comfort e High, com um preço sugerido de R$ 116.990. A boa notícia é que, mesmo por esse valor, você está levando um modelo que compartilha o mesmo motor das versões mais caras, mas com um câmbio manual e uma lista de equipamentos um pouco mais simplificada. Entre os competidores diretos estão o Fiat Pulse, o Renault Kardian e as promessas Toyota Yaris Cross e Jeep Avenger.

Quando falamos de medidas, o Tera tem uma largura de 1,78 metro, altura de 1,50 metro e um entre-eixos de 2,57 metros. Isso significa um espaço interno bem confortável para os passageiros, ideal para aquele passeio em família ou uma viagem de fim de semana. O porta-malas também não deixa a desejar, com capacidade de 350 litros, perfeito para guardar as malas e itens do dia a dia.

Debruçando sobre o que tem sob o capô, o Tera traz um motor 1.0 TSI turbo que entrega até 116 cv. Para quem busca um SUV compacto com um toque de sofisticação, essa é uma ótima alternativa. O câmbio manual de cinco marchas permite uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 10,1 segundos, o que garante um desempenho animado nas ruas e estradas.

Itens de série do Volkswagen Tera 1.0 TSI MT 2026

O Volkswagen Tera já vem equipado com uma boa gama de itens. Você encontrará desde a fixação do assento de criança com sistema ISOFIX até lanternas traseiras em LED. A iluminação no porta-malas é bem prática para quem costuma buscar algo lá à noite, e o painel de instrumentos digital de 8” traz um toque moderno ao interior.

Os pneus são 205/60 R16, e o rack de teto longitudinal vem a calhar para quem gosta de carregar bicicletas ou bagagens extras. Um ponto positivo é o reconhecimento de pedestres, que pode ser uma mão na roda em áreas urbanas movimentadas. Os bancos são revestidos em tecido, e o carro conta com uma roda sobressalente leve e compacta — sempre bom ter para evitar surpresas na estrada.

Ficha técnica do Volkswagen Tera 1.0 TSI MT 2026

Na parte de tecnologia, os sensores de estacionamento traseiros e o sistema multimídia “VW Play” com tela de 10,1” são recursos que tornam a dirigibilidade muito mais agradável e prática. Também você pode contar com airbags frontais, laterais e de cortina, que garantem mais segurança para todos a bordo. O ar-condicionado tem filtro de poeira, ideal para aqueles com rinite.

E não podemos deixar de falar dos recursos de segurança como controle eletrônico de estabilidade (ESC) e controle de tração (ASR), que são fundamentais, principalmente em dias de chuva. A direção elétrica torna manobras em espaços apertados muito mais fáceis, e os faróis em LED garantem visibilidade excepcional, mesmo em noites escuras.

Detalhes finais

Por último, o Tera ainda oferece algumas comodidades como tomadas USB tipo C e vidros elétricos dianteiros e traseiros com a função “one touch”. O volante multifuncional, revestido em couro sintético, agrega um toque de classe. Se você é como a maioria dos amantes da direção, sabe que esses detalhes fazem toda a diferença no dia a dia.