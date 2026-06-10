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Coração acelerado tem baixa audiência entre novelas das 19h

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Audiência de "Coração Acelerado" está entre as piores das novelas das 19h
Audiência de "Coração Acelerado" está entre as piores das novelas das 19h

A novela “Coração Acelerado”, que está sendo exibida na faixa das 19h, atingiu uma audiência de 19,3 pontos em São Paulo, após 126 capítulos. Esse número é considerado baixo e coloca a trama entre as menos assistidas do horário, empatando com “Além do horizonte”, que foi exibida entre 2013 e 2014. Apenas “Fuzuê”, que teve média de 19,2 pontos, apresentou resultados mais fracos.

“Coração Acelerado” tem como temática central o universo da música sertaneja. A história gira em torno de Agrado Garcia, interpretada por Isadora Cruz, uma jovem cantora e compositora que busca espaço em um setor tradicionalmente dominado por homens. Ao longo da trama, Agrado forma uma parceria musical com Duda, interpretada por Gabz, e essa amizade é fundamental para seus esforços de se destacar no mercado da música.

O enredo também explora o passado de Agrado. Quando era criança, ela participou de um concurso de rádio e conheceu João Raul, interpretado por Filipe Bragança. Na infância, os dois sonhavam em cantar juntos e trocaram objetos pessoais como símbolo desse sonho. Porém, após um afastamento, João Raul se torna um artista de sucesso, conhecido como “Mozão do Brasil”. Quando os dois se reencontram, sentimentos do passado retornam, mas a convivência entre eles é complicada.

Um dos principais desafios para o relacionamento de Agrado e João Raul é Naiane, interpretada por Isabelle Drummond. Naiane é influenciadora digital e namorada de João, e se opõe fortemente à reaproximação de Agrado com ele.

A novela é escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento e estreou no dia 12 de janeiro. O término da trama está previsto para agosto, quando será substituída pela nova novela “Por você”, de Dino Cantelli e Juliana Peres. Durante os próximos meses, a produção ainda terá a missão de tentar melhorar sua audiência e reverter a imagem de uma novela que, apesar de misturar romance, música e conflitos, continua entre as menos populares da faixa horária.

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