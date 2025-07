Jaguar Land Rover realiza recall de 21 mil Range Rover Evoque

A Jaguar Land Rover (JLR) está chamando a atenção dos proprietários do Range Rover Evoque. Um recall foi anunciado para 20.999 unidades desse modelo, fabricadas entre 2021 e 2025. O motivo? Um potencial problema no airbag do passageiro que pode causar sua falha durante uma colisão, aumentando o risco de ferimentos.

O defeito está relacionado a uma possível liberação de gases quentes quando o airbag é ativado. Isso poderia resultar em queimaduras para os ocupantes, algo que ninguém deseja enfrentar. Apesar do problema, a JLR afirma que não há registros de acidentes ou lesões até agora — uma boa notícia, mas a segurança vem sempre em primeiro lugar.

A decisão de realizar o recall surgiu após investigações iniciadas em maio de 2023 pela NHTSA, a agência responsável pela segurança veicular nos Estados Unidos. Durante os primeiros testes, nada de grave foi encontrado, mesmo com a participação de dois fornecedores e da JLR. Mas ao aprofundar as análises, descobriram que uma variação na dobra do airbag durante a montagem poderia resultar em ativação irregular.

Para contornar essa situação, a JLR vai substituir o módulo do airbag do passageiro, além de outras peças relacionadas, sem custo para os proprietários. É sempre bom lembrar que, caso você tenha um Evoque, o serviço será realizado nas concessionárias autorizadas.

As notificações para os proprietários devem começar no final de agosto. Portanto, se você está nessa lista, é melhor agendar a troca assim que possível. Afinal, a segurança de quem viaja no seu carro deve ser uma prioridade.

Esse recall também nos faz pensar na importância dos airbags, fundamentais para a proteção dos passageiros. Eles são uma linha de defesa essencial que salva vidas todos os dias. E não é só a JLR: lembre-se que recentemente a Ford também convocou um recall de mais de 850 mil veículos por uma falha na bomba de combustível. Por isso, ficar de olho nas notificações e manutenções do seu carro é sempre uma boa prática.