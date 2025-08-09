U9 da BYD Yangwang traz motor com potência dobrada

A BYD está mergulhando de cabeça no mundo dos supercarros elétricos com a sua marca Yangwang. Depois de apresentar o U9 em fevereiro de 2024, que já fez muito barulho por sua aceleração instantânea e um design que chama atenção, a montadora chinesa está dando um passo adiante. Eles anunciaram que estão trabalhando em uma versão ainda mais potente desse foguete sobre rodas.

Atualmente, o novo Yangwang U9 está na fase de aprovação regulatória na China. E a expectativa é animadora: a potência total do carro deve quase triplicar em comparação com a versão anterior. Com uma atualização que dobra a força de seus quatro motores elétricos, a performance vai ficar ainda mais emocionante. Imagine só, mantendo uma velocidade máxima de 350 km/h e pesando quase 2,5 toneladas!

A BYD também se destacou na tecnologia dos seus motores elétricos. Eles estão desenvolvendo unidades capazes de alcançar mais de 30 mil rotações por minuto, um feito impressionante no setor automotivo. Essa inovação já pode ser encontrada em outros modelos da fabricante, oferecendo um desempenho de tirar o fôlego e uma eficiência fora do comum.

Na linha Yangwang, além do U9, temos outros modelos luxuosos como o SUV U8, o sedã U7 e o novíssimo U8L. Isso demonstra o foco da BYD em oferecer opções sofisticadas que atendem a diferentes gostos e estilos de vida. É como se cada carro fosse uma obra de arte!

Embora tenha havido uma leve queda nas vendas anuais, o que importa é o aumento mensal. Isso mostra que a busca por carros elétricos de luxo está em alta! É como quando você percebe que um modelo específico praticamente desaparece do mercado, todo mundo quer ter um.

O preço do Yangwang U9 gira em torno de 1,7 milhão de yuans na China, algo em torno de R$1.275.000,00 por aqui. Com tudo isso, ele não só se destaca pelo desempenho impressionante, mas também pela mistura de design arrojado, tecnologia de ponta e baterias seguras de fosfato de ferro-lítio, desenvolvidas pela própria BYD. A nova versão promete garantir que o U9 permaneça no topo da lista dos supercarros elétricos nos próximos anos.

A notícia é clara: a BYD e a Yangwang estão apostando tudo para conquistar um lugar de prestígio no segmento de carros elétricos de luxo. É uma disputa intensa com as marcas mais tradicionais do mercado, e com certeza, nós, amantes de carros, estaremos de olho nessa competição!