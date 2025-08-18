Preço, equipamentos e ficha técnica dos carros na Fipe
O Caoa Chery Tiggo 7 Sport 2026 acaba de dar as caras no mercado e já se destaca com um precinho mais amigo: uma queda de R$ 7 mil. Agora, você encontra esse SUV médio a partir de R$ 139.990, e ele está ganhando cada vez mais performance em comparação aos rivais. Por aqui, a gente sabe que o Toyota Corolla Cross parte de R$ 182.990 e o Jeep Compass Sport começa em R$ 169.990. Então, é fácil entender o impacto do Tiggo 7 nessa briga.
Sob o capô, o modelo mantém seu motor 1.5 turbo que entrega 150 cv e um torque de 21,4 kgfm. Ele também vem com um câmbio CVT que simula nove marchas, perfeito para quem adora uma troca de marcha sem complicação no trânsito. E falando em vendas, o Tiggo 7 tem mostrado força: em julho, foram emplacadas 3.721 unidades, um crescimento expressivo de 43,7% em relação a junho. No total, só este ano, já são 17.904 veículos nas ruas.
Um detalhe que não passa despercebido é o porta-malas. Com 525 litros, ele é maior que os dos concorrentes, como o Compass (476 litros) e o Corolla Cross (440 litros). E o espaço interno? Isso não fica atrás: o entre-eixos de 2,67 metros dá aquele conforto extra que você e seus passageiros merecem.
Equipamentos de Série do Caoa Chery Tiggo 7 Sport 2026
Quando falamos de tecnologia, o Tiggo 7 não decepciona. Ele vem com botão Start/Stop para dar partida sem chave, câmera de ré com guias dinâmicas e até um carregador de celular por indução. A central multimídia touchscreen de 10,25” com Android Auto e Apple CarPlay é um brinquedo à parte, e as entradas USB (duas na frente e uma atrás) ajudam a manter tudo conectado. E claro, os faróis automáticos com regulagem elétrica de altura são um charme extra.
Na segurança, o Tiggo 7 traz tudo que você precisa. Airbags frontais, laterais e de cortina garantem proteção em caso de acidente. Tem também assistente para subidas, descidas, controle eletrônico de estabilidade e um sistema de freio de estacionamento eletrônico que, quem já ficou no trânsito, sabe como facilita a vida.
Ah, e a parte do conforto não fica atrás: são bancos revestidos em material premium, direção elétrica e até piloto automático. Sem esquecer da saída de ar para o banco traseiro, garantindo que todos viajem fresquinhos.
Ficha Técnica do Caoa Chery Tiggo 7 Sport 2026
Agora, vamos dar uma olhada nos números. O motor é 1.5 Turbo, e as especificações ficam assim:
|Item
|Detalhe
|Motor
|1.5 Turbo
|Câmbio
|CVT
|Tração
|Dianteira
|Potência
|150 cv a 5.500 rpm (E)
|Torque
|21,4 kgfm a 1.750 rpm (E/G)
|Consumo – Cidade
|8,1 km/l (E) / 11,1 km/l (G)
|Consumo – Estrada
|8,5 km/l (E) / 11,2 km/l (G)
|Comprimento
|4.500 mm
|Largura
|1.842 mm
|Altura
|1.705 mm
|Entre-eixos
|2.670 mm
|Tanque de combustível
|51 litros
|Porta-malas
|525 litros
|Peso Líquido
|1.466 kg
|Carga Útil
|422 kg
|Rodas e Pneus
|Liga leve, 225/60 R18
|Garantia total
|60 meses
|Garantia motor e câmbio
|60 meses
Essas informações mostram que o Caoa Chery Tiggo 7 Sport 2026 combina tecnologia, espaço e preço justo, fazendo dele uma opção bacana para quem procura um SUV familiar e que não deixa a desejar na hora de dirigir.