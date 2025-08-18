Mundo Automotivo

Toyota Corolla Cross reestilizado na Europa tem preço elevado

O Corolla Cross está passando por uma atualização bem legal na Europa. Recentemente, a Toyota divulgou os preços desse SUV reestilizado. O novo modelo parte de € 36.990, o que equivale a aproximadamente R$ 220 mil. Isso pode parecer mais caro em comparação ao Brasil, onde o preço começa em R$ 182.990 na versão XR e vai até R$ 219.890 na XRX Hybrid. Curiosamente, esse novo Corolla Cross está mais barato aqui do que em mercados europeus!

Esse SUV tem tudo para ser um dos preferidos por essas bandas, especialmente por ser híbrido e estar na lista dos mais vendidos tanto no Brasil quanto na Europa. Para os fãs de design e inovação, o modelo europeu está agendado para aparecer nas concessionárias a partir do segundo semestre de 2025. E, para nossa surpresa, o Brasil recebeu essa nova aparência global antes de países com mercados mais consolidados, como os EUA e a Europa.

Visual Modernizado

Quando falamos da versão híbrida, o visual é muito parecido em ambas as regiões. A grade frontal é pintada e apresenta elementos internos em formato de colmeia. Contudo, se você observar as versões a combustão, notará que elas seguiram caminhos diferentes. Aqui no Brasil, as versões a gasolina mantêm o mesmo visual do híbrido. Já a versão GR-Sport, que é voltada para quem gosta de um toque esportivo, tem uma grade mais robusta com o emblema centralizado.

Na Europa, a história é um pouco diferente. A versão GR-Sport passou por alterações mais radicais, com lanternas de LED redesenhadas e uma nova frente, onde a barra que unia os faróis foi substituída por um detalhe em plástico preto. Isso deixa o modelo ainda mais imponente na estrada, e quem dirige muito em estrada sabe como esses detalhes fazem a diferença.

Novidades no Interior

Por dentro, o Corolla Cross europeu segue a mesma linha do modelo que foi introduzido aqui no Brasil. A nova central multimídia de 10 polegadas e o painel digital são verdadeiros pontos altos, trazendo tecnologia e modernidade para quem passa horas ao volante. Para os europeus, esse painel pode variar entre 7 e 10 polegadas, dependendo da versão escolhida, mas convenhamos, a tecnologia é uma mão na roda para quem está sempre conectado.

Motorização Variada

E falando de motor, na Europa todas as configurações do Corolla Cross são híbridas. Eles têm duas opções: uma com o motor 1.8 a gasolina, que é semelhante ao que temos no Brasil, mas com algumas melhorias na bateria, gerando 140 cv. A outra é um motor 2.0 a gasolina, com um sistema elétrico que eles usam em modelos mais sofisticados. Quem já passou pela experiência de dirigir um híbrido sabe que a eficiência é uma grande vantagem, principalmente em cidades com trânsito pesado.

E a cada nova versão, o Corolla Cross mostra que veio para ficar, não apenas pela modernidade, mas pela eficiência que entrega. Essa é uma opção que vai fazer todo motorista brasileiro apaixonado por tecnologia e conforto sonhar ainda mais alto.

