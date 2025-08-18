Cinco acessórios para carros que podem ser um erro de compra

Em um mundo onde a personalização de carros está em alta, muitos motoristas buscam maneiras de dar um toque especial ao seu veículo. São tantas opções de acessórios de carro disponíveis, que fica fácil se deixar levar pela variedade e acabar gastando sem pensar. Mas, a verdade é que nem tudo que brilha é ouro. Alguns acessórios, além de não serem úteis, podem até causar transtornos.

Por isso, vamos dar uma olhada em cinco desses acessórios que, na verdade, não valem o seu investimento. Assim, você pode fazer escolhas mais inteligente na hora de embelezar seu carro.

Acessórios de carro: a ilusão de performance

Um dos maiores equívocos ao personalizar um veículo é apostar em itens que prometem um ar esportivo, mas não trazem nenhum benefício prático. Por exemplo, muitos motoristas acreditam que a instalação de aerofólios e spoilers vai melhorar a aerodinâmica e a performance do carro. No entanto, para a maioria dos veículos de rua, isso é apenas um detalhe estético.

Na verdade, esses acessórios podem acabar atrapalhando mais do que ajudando. Além de não melhorarem a performance, eles podem aumentar o consumo de combustível. E se forem mal instalados, ainda podem danificar a pintura da tampa do porta-malas. Outra armadilha comum são as entradas de ar no capô. Elas podem parecer legais, mas muitos carros “comuns” só têm esse detalhe como um aplique plástico, sem qualquer função real.

Calhas de chuva: um acessório que perdeu a função?

As calhas de chuva são super populares e facilmente encontradas em lojas de acessórios. Elas eram bastante úteis quando o ar-condicionado ainda era algo raro nos carros. O acessório permitia deixar a janela entreaberta em dias de chuva sem molhar o interior. Mas, com a maioria dos carros novos já vindo com ar-condicionado, as calhas perderam grande parte da sua utilidade.

Hoje em dia, seu uso pode até prejudicar a aerodinâmica do carro, gerando ruídos de vento em altas velocidades. Sem contar que o plástico de baixa qualidade pode envelhecer rapidamente, ficando esbranquiçado e quebrando com facilidade, o que só aumenta a dor de cabeça na manutenção.

Engates traseiros: proteção inútil ou um risco legal?

Outro acessório que muitos motoristas acham que traz segurança é o engate traseiro. A ideia é que ele proteja o para-choque de pequenas colisões em estacionamentos, mas a realidade pode ser bem diferente. Se não for instalado corretamente ou se obstruir a placa do veículo, o motorista pode levar uma multa. A legislação brasileira é clara: o engate só pode ser instalado se o veículo tiver capacidade para puxar um reboque, seguindo as orientações do manual do proprietário. Ou seja, é preciso atenção!

Itens de design: quando a estética não ajuda

A busca por uma aparência diferenciada leva muitos a investir em acessórios que não têm utilidade. Como os adesivos que imitam fibra de carbono. Embora a fibra de carbono seja usada em carros de competição por sua leveza e resistência, um simples adesivo nunca vai oferecer essas qualidades. E os “parafusos” decorativos em rodas de liga leve? Na verdade, são só tampinhas de plástico, que podem acabar se soltando e prejudicando a pintura do carro.

Modernidade e acessórios de carro: o fim do inútil

A tecnologia dos veículos evoluiu tanto que alguns itens de fábrica já estão obsoletos. Um claro exemplo é o acendedor de cigarro, que está desaparecendo. Muitos carros ainda têm o bocal para ligação em 12V, mas os motoristas vão atrás de adaptadores para usar como USB, mesmo que muitos veículos novos já venham com portas USB de fábrica.

Outro exemplo é o porta-moedas, uma relíquia dos tempos em que só se pagava pedágio em dinheiro. Priorizar acessórios que realmente trazem funcionalidades, como sensores de estacionamento e protetores de cárter, é a melhor saída. Os que não têm função prática podem se transformar em meros gastos desnecessários e isso ninguém quer, certo?