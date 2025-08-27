Preço, equipamentos e ficha técnica do Fipe Carros

Mundo Automotivo

Nissan Kicks Sense 2026: preço, equipamentos e ficha técnica
Crédito da imagem: Tavares Multimarcas São Paulo, SP

O Nissan Kicks Sense 2026 acaba de chegar às concessionárias do Brasil e já promete conquistar os apaixonados por SUVs. Com um preço de R$ 164.990,00, ele é a versão de entrada da linha, mas não pense que isso significa simplicidade. O Kicks Sense tem um charme que encanta, com detalhes como molduras cromadas nas janelas e um pacote de equipamentos que não deixa a desejar. É um SUV que tem estilo e funcionalidade, perfeito para o dia a dia nas cidades.

Uma das grandes novidades está sob o capô. O Kicks agora vem equipado com um motor 1.0 turbo flex de três cilindros, que também faz parte do Renault Kardian. Ele entrega até 125 cv e 20,4 kgfm de torque com etanol. E se você já pegou estrada, vai adorar a nova transmissão. O câmbio CVT foi trocado por uma transmissão automatizada de dupla embreagem de seis marchas, que promete agilidade nas trocas e uma experiência de dirigir mais dinâmica.

Em relação à economia de combustível, o consumo fica em 11,7 km/l na cidade e 14,3 km/l na estrada com gasolina, enquanto que com etanol os números caem um pouco para 8,3 km/l e 9,9 km/l, respectivamente. Para quem dirige muito em áreas urbanas, esses números são bem animadores.

O Kicks Sense é ideal para quem valoriza conforto e economia no dia a dia. Ele se destaca pela sua eficiência em cidade, espaço interno generoso e um porta-malas que atende bem até as viagens de final de semana. Contudo, em rodovias, pode deixar a desejar um pouco em desempenho. E alguns podem achar que o acabamento é simples demais para o valor.

Equipamentos de Série do Nissan Kicks Sense 2026

Agora, vamos dar uma olhada nos equipamentos de série que tornam o Kicks ainda mais atraente. O modelo conta com abertura e fechamento dos vidros e portas pela chave, além de acendimento inteligente dos faróis e ar-condicionado automático digital. Para quem busca conforto, o banco do motorista tem regulagem de altura e os bancos são revestidos em tecido com a tecnologia Zero Gravity, que ajuda a reduzir a fadiga em viagens longas.

A direção elétrica com assistência variável é outro ponto forte, assim como o painel digital de 7″, que traz informações importantes na tela. O porta-malas é bem iluminado e conta com alças para sacolas, o que facilita ainda mais na hora de fazer compras ou organizar suas coisas.

Na conectividade, o Kicks não deixa a desejar! Ele vem com uma central multimídia Nissan Connect com display touchscreen de 12,3 polegadas, portas USB tipo C e conectividade sem fio para Apple CarPlay e Android Auto. Certamente um ponto positivo para quem gosta de estar conectado enquanto dirige.

A segurança também foi levada a sério: são seis airbags, câmera de ré em HD, controle de cruzeiro adaptativo e muito mais. Estes recursos tornam cada viagem mais segura, especialmente se você carrega crianças ou passageiros especiais.

Ficha Técnica do Nissan Kicks Sense 2026

Dando uma olhada mais técnica, aqui estão alguns detalhes importantes:

EspecificaçãoDetalhe
Motor1.0 Turbo
CâmbioAutomatizada DCT, 6 marchas
TraçãoDianteira
Potência125 cv a 5.000 rpm (Etanol)
Torque22,4 kgfm a 2.500 rpm (E) / 20,4 kgfm (G)
0-100 km/h12,4 segundos
Consumo (Cidade)8,3 km/l (E) / 11,7 km/l (G)
Consumo (Estrada)9,9 km/l (E) / 14,3 km/l (G)
Comprimento4.365 mm
Largura1.800 mm
Altura1.625 mm
Entre-eixos2.655 mm
Altura do solo200 mm
Tanque de combustível48 litros
Porta-malas470 litros
Peso líquido1.322 kg
Rodas e pneusLiga leve, 225/45 R19
Garantia total36 meses

Assim, o Nissan Kicks Sense 2026 se mostra uma opção bastante interessante para o público que procura um SUV que combine conforto e estilo, sem deixar a performance de lado.

