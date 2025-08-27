Notícia pode mudar seus planos para o mês

Apesar de ser conhecido como o mês mais longo do ano, principalmente pela falta de feriados, agosto está finalmente chegando ao fim. E com a chegada de setembro, muitas pessoas estão na expectativa de conseguir algum merecido descanso.

Mas é bom lembrar que o mês que se inicia não traz grandes mudanças nesse sentido. Na verdade, setembro terá mais dias úteis do que agosto, que teve apenas 21 dias de trabalho. São 30 dias no total, mas com 22 dias em que é possível encarar a rotina de trabalho e compromissos. Isso acontece devido ao calendário e ao posicionamento das datas comemorativas.

Um fator interessante é que o dia 7 de setembro, quando celebramos a Independência do Brasil, cai em um domingo. Para muitos, isso já é uma rotina de descanso. Contudo, para quem trabalha em regime 6×1, essa data pode ser um alívio. Isso porque abre a possibilidade de uma folguinha a mais ou, se precisar trabalhar, a chance de receber uma compensação ou um pagamento dobrado.

Próximos feriados de 2025: mês de novembro traz boas notícias

Depois de meses em que vários feriados caíram em finais de semana, novembro aparece como uma lufada de ar fresco para os brasileiros. O mês conta com pelo menos uma data comemorativa em um dia útil, o que promete um descanso a mais.

Ainda assim, nem todas as celebrações são ideais para descanso. O Dia de Finados e a Proclamação da República vão ocorrer em dias da semana que não permitem um aproveitamento total. Mas, há uma luz no fim do túnel! O Dia da Consciência Negra, por exemplo, cai em 20 de novembro, uma quinta-feira, dando a chance de emendar a sexta e aproveitar um fim de semana prolongado.

E não para por aí! O Natal, que acontece em 25 de dezembro, também será em uma quinta-feira, permitindo que a gente também possa esticar a comemoração.