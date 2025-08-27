Novo Peugeot 3008 tem preços divulgados na Argentina

O Peugeot 3008 tá ganhando destaque na Argentina e isso tá gerando muita expectativa por aqui. Desde o ano passado, a Stellantis já registrou o modelo europeu no Brasil, e agora, com a nova geração sendo lançada por lá, as especulações só aumentam. Em janeiro de 2025, o SUV foi flagrado em testes na Argentina e, voilà, agora já têm data para lançamento. Ele chega junto com seu irmão, o Peugeot 5008.

Esse SUV tá saindo da arquitetura STLA Medium, uma plataforma bem moderna e versátil, que também é utilizada na nova geração do Jeep Compass na Europa. Ah, e tem a chance de que, mais pra frente, o 3008 seja produzido na fábrica da Stellantis em Goiana, Pernambuco, onde atualmente sai a geração anterior. Já pensou? Um 3008 com jeito de brasileiro nas ruas!

Para ser sincero, a situação do motor não traz muitas novidades. Por lá, o Peugeot 3008 vem com o veterano motor 1.6 THP, que já foi aposentado aqui no Brasil. Esse motor entrega 180 cv de potência e 30,6 kgfm de torque, tudo com tração dianteira. E o 5008 também vem com o mesmo conjunto, que conta com um câmbio automático de seis marchas.

O que chama a atenção é a história das gerações anteriores do 3008. A primeira trouxe opções híbridas a diesel, enquanto a segunda teve a versão Hybrid4 PHEV, que é a plug-in com tração integral. Agora, com essa terceira geração, estamos vendo apenas versões a combustão — embora em alguns mercados, híbridos e elétricos ainda estejam na roda. Isso mostra como a Stellantis anda mudando de estratégia no setor de eletromobilidade.

Por enquanto, esses novos SUVs estão sendo importados da Europa e ainda não temos informações oficiais sobre produção local. O 3008 anterior saiu do mercado brasileiro em setembro de 2024, então a expectativa por uma nova versão se torna ainda mais quente.

Na Argentina, tanto o 3008 quanto o 5008 vão ser oferecidos na versão única GT. Essa configuração vem com rodas de 19 polegadas, interior em couro e Alcântara, e mais de nove sistemas de assistência ao motorista. Um detalhe que impressiona é a enorme tela curva de 21 polegadas que integra o painel de instrumentos digital com o sistema multimídia. Até agora, o Peugeot 3008 tá sendo vendido por lá a US$ 53.200 (cerca de R$ 289,5 mil), enquanto o 5008 GT sai por US$ 56.300 (em torno de R$ 306,4 mil).

Enquanto a gente torce para que esses modelos cheguem com força ao Brasil, é legal ver que a Peugeot continua investindo na linha de SUVs. Quem sabe, nas próximas trocas de ideia sobre carros, a gente já não esteja comentando sobre experiências atrás do volante de um novo 3008?