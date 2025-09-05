Preço e ficha técnica dos modelos na Fipe Carros

O Citroën Aircross XTR 7 2026 chegou com tudo como a nova versão top de linha do SUV da marca. Se você é apaixonado por carros, vai curtir saber que ele tem um design moderno, com rodas de 17 polegadas e pneus adaptáveis. E o preço? R$ 129.990, que pode ser uma boa oportunidade para quem busca um SUV espaçoso e confortável.

Dentro do motor, o Aircross vem equipado com o 1.0 turbo flex T200. Esse cara entrega até 130 cv e 20,4 kgfm de torque, tudo isso com câmbio automático CVT, que simula sete marchas. Essa combinação promete uma condução suave, ideal para quem passa bastante tempo no trânsito ou em viagens longas. Aliás, quem já teve um motor turbo sabe como é bom sentir a responsividade na hora de acelerar!

Entre janeiro e agosto de 2025, o Citroën Aircross vendeu 3.873 unidades. Apesar de ser um número respeitável, fica atrás de concorrentes como a Chevrolet Spin, com 14.084 emplacamentos, e do Jeep Commander, que, mesmo sendo mais caro, acumulou 9.600 unidades.

Equipamentos de série do Citroën Aircross XTR 7 2026

Esse modelo vem recheado de tecnologia e conforto. Ele tem um porta USB tipo A para recarga e dados, além de uma tomada de 12V no painel. Para quem precisa carregar vários dispositivos, são três portas USB tipo C: uma para a terceira fileira e duas para a segunda. E o espaço interno não decepciona: a terceira fileira tem bancos individuais, que podem ser rebatidos ou removidos conforme sua necessidade.

Outra dica que vale a pena destacar são os quatro airbags, que garantem segurança aos ocupantes. O acabamento interno é premium, e o painel tem uma costura bem legal na cor "Light Green", dando um toque especial.

Se você é do tipo que gosta de gadgets, vai adorar o Citroën Connect Touchscreen de 10", que oferece espelhamento sem fio. Isso torna a integração com o smartphone muito mais prática, especialmente se você costuma usar o GPS para se deslocar pelo dia a dia. Detalhes como o ar-condicionado automático e o assistente de partida em rampa (Hill Assist) fazem a diferença, principalmente em subidas ou quando se enfrenta paradas congestionadas.

Ficha técnica do Citroën Aircross XTR 7 2026

Vamos dar uma olhada nas especificações desse SUV que promete chamar atenção:

Motor: 1.0 Turbo

1.0 Turbo Câmbio: CVT

CVT Tração: Dianteira

Dianteira Potência: 130 cv a 5750 rpm (etanol)

130 cv a 5750 rpm (etanol) Torque: 20,4 kgfm a 1750 rpm

20,4 kgfm a 1750 rpm Velocidade Máx.: 191 km/h

191 km/h 0-100 km/h: 9,7 s

9,7 s Consumo Cidade: 7,9 km/l (etanol) / 11,2 km/l (gasolina)

7,9 km/l (etanol) / 11,2 km/l (gasolina) Consumo Estrada: 9,1 km/l (etanol) / 13 km/l (gasolina)

9,1 km/l (etanol) / 13 km/l (gasolina) Comprimento: 4320 mm

4320 mm Largura: 1796 mm

1796 mm Altura: 1651 mm

1651 mm Entre-eixos: 2675 mm

2675 mm Altura do solo: 200 mm

200 mm Capacidade do tanque: 47 litros

47 litros Capacidade de bagagem: 493 litros

493 litros Peso Líquido: 1216 kg

1216 kg Rodas e Pneus: Liga leve, 215/60 R17

Com tudo isso, o Citroën Aircross XTR 7 2026 se apresenta como uma opção sólida no mercado, misturando conforto, tecnologia e um design que agrada. Se você busca um SUV versátil e que acomode a família e a bagagem com muito estilo, esse modelo pode ser uma escolha interessante para suas aventuras nas estradas brasileiras.