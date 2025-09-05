Fiat Mobi e Renault Kwid vendem quase todas diretas; confira ranking

As vendas diretas de automóveis no Brasil têm mostrado um crescimento significativo. Entre maio e junho, essa modalidade se destacou no mercado e, em agosto, representou impressionantes 49,4% dos 214.490 veículos emplacados. A Fiat segue firme na liderança, com uma participação de 27,62%, marcando o 25º mês consecutivo à frente das montadoras. Logo atrás, vêm Volkswagen (21,08%), Chevrolet (12,27%), Hyundai (6,83%) e Renault (6,66%).

Se você é fã de carros, vai gostar de saber que, entre os automóveis, o pódio foi idêntico pelo terceiro mês consecutivo. O VW Polo chegou a 7.694 unidades vendidas, seguido de perto pelo Fiat Mobi, com 6.877, e o Argo, com 6.708. Um detalhe curioso é que quase 98% das vendas do Mobi foram no mercado direto, uma verdadeira força das vendas diretas. No segmento dos SUVs, o VW T-Cross continua firme, com 4.821 unidades vendidas.

Os Destaques das Vendas Diretas

O topo da lista de vendas diretas tem algumas surpresas. O Volkswagen Polo, além de ser um dos carros mais queridos dos brasileiros, teve 59,61% de suas vendas feitas diretamente. O Fiat Mobi, por outro lado, surpreendeu com uma dependência de 97,62% nas vendas diretas. Ver esses números é interessante, especialmente para quem valoriza a praticidade na hora de comprar um carro.

Por aqui, a gente percebe quão importantes são essas vendas diretas em nosso dia a dia. Quem já pegou um trânsito pesado pode entender como um carro ágil como o Polo pode fazer a diferença. Aliás, um carro que não só se destaca nas vendas, mas também é bastante eficiente em manobras e peripécias na cidade.

Comparativo com os SUVs

Dando uma olhada nos SUVs, o VW T-Cross e o Renault Kwid continuam levando a melhor no seu segmento. O T-Cross, por exemplo, atingiu 62,59% em vendas diretas, enquanto o Kwid também se destacou, registrando 91,12% nessa modalidade. Com tantos SUVs pelo Brasil, é sempre bom ver carros que conseguem implacar vendas robustas, especialmente com a nossa necessidade de espaço e conforto em viagens.

Aliás, você sabe como é estar em um SUV em longas viagens, né? Espaço para todos, conforto a bordo e um bom sistema de som para acompanhar a trilha sonora da jornada fazem toda a diferença.

Fiat Strada em Alta entre os Comerciais Leves

Na categoria de comerciais leves, a Fiat Strada se consolidou novamente como liderança, vendendo 8.096 unidades. Ela consegue se destacar pela praticidade e robustez, ajudando tanto no dia a dia dos trabalhadores como nas aventuras de fim de semana. A VW Saveiro vem em segundo, com 5.116 unidades, e a Chevrolet S10 fecha o pódio com 1.972.

Esses números confirmam que os comerciais leves têm um espaço importante no coração do brasileiro. Saber que a Strada ocupa esse lugar significa que muitas pessoas estão aperfeiçoando seu dia a dia com um carro que é, ao mesmo tempo, prático e funcional.

Então, fica a curiosidade sobre como será a próxima atualização desse ranking e como a nova safra de modelos irá influenciar nossas escolhas nas estradas. Acompanhar essas mudanças é sempre legal para quem curte carros!