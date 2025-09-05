Nubank anuncia novo benefício para seus usuários

Com uma novidade bacana, o Nubank lançou uma solução para quem precisa de internet no celular. O novo recurso, chamado NuCel, traz uma função emergencial que promete ajudar quem enfrenta limites nos pacotes de dados. Essa informação foi levantada pelo site Tecnoblog.

Uma das principais características do NuCel é a chamada Reserva de GB. Essa modalidade permite que os usuários permaneçam conectados, mesmo quando esgotam o pacote de dados.

Como funciona a Reserva de GB?

De forma bem prática, a proposta do Nubank é eficiente. Assim que o usuário alcança o limite de 100% dos dados, o sistema automaticamente libera um extra, funcionando como uma reserva. O acesso à internet acontece sem necessidade de solicitação manual.

Os dados são distribuídos em blocos de 1 GB, válidos por 30 dias cada um. A quantidade disponível vai variar conforme o tipo de conta que a pessoa tem no Nubank. Por exemplo, quem usa o famoso cartão roxinho tem direito a 2 GB por ano. Já os clientes com contas Ultravioleta ou Nubank Plus podem aproveitar até 10 GB anualmente, com validade de 365 dias.

É importante ficar de olho no limite de dados que cada um possui. Aproximadamente 60 mil usuários podem se beneficiar dessa função. Além disso, essa estratégia mostra como o Nubank se preocupa em oferecer sempre o melhor para seus clientes. Com suporte da Claro, essa parceria garante não só internet, mas também serviços de telefonia.

Para aqueles que buscam mais opções, existem pacotes de 20 GB disponíveis, custando R$ 45 mensais. As transferências para aquisição dos dados podem ser feitas pela própria conta do Nubank, oferecendo uma alternativa interessante para quem não utiliza cartão de crédito.