Preço e ficha técnica de veículos no Fipe Carros

A Chevrolet S10 Z71 2026 chegou para brilhar entre as picapes do mercado, apresentando um visual aventureiro e ousado. Situada logo abaixo da versão High Country, essa máquina tem tudo para conquistar quem busca um carro robusto e cheio de estilo. O preço sugerido é de R$ 314.290, o que a coloca numa faixa interessante para quem quer uma pickup com a cara do Brasil.

Por dentro da S10, o que chama a atenção é o motor 2.8 turbodiesel que, mesmo mantendo a mecânica das versões anteriores, entrega agora 207 cavalos de potência. Para quem curte conforto e agilidade, tem a opção de escolher entre um câmbio automático de 8 marchas ou um manual de 6 marchas. E olha que o desempenho é digno de destaque: com a opção automática, a S10 acelera de 0 a 100 km/h em apenas 9,4 segundos. É bom para aqueles momentos em que você precisa de uma resposta rápida na estrada ou em um rompante no trânsito da cidade.

Principais equipamentos da Chevrolet S10 Z71 2026

Essa versão não economiza em equipamentos. Os adesivos Z71 nas laterais da caçamba dão um charme a mais, enquanto os bancos com acabamento premium garantem conforto para você e os passageiros. Um toque moderno: para quem adora tecnologia, tem um carregador de celular por indução. E aqueles cintos de segurança vermelhos? Um detalhe que agrada aos olhos e ainda traz um toque esportivo.

Se você é do tipo que gosta de estar sempre conectado, vai adorar saber que há duas entradas USB traseiras, uma USB-C e outra USB-A. Os retrovisores elétricos pretos com luzes de direção embutidas completam o pacote. E com estribos laterais exclusivos, faróis e lanternas em LED, não tem como passar despercebido nas ruas.

A parte de som não fica atrás. A versão conta com quatro alto-falantes e dois tweeters, tudo para garantir que o rolê seja animado com suas músicas favoritas. E claro, a central multimídia MyLink com tela de 11" é compatível com Android Auto e Apple CarPlay, perfeita para quem dirige e quer ter fácil acesso às playlists.

Em termos de segurança, a S10 Z71 é equipada com seis airbags, freios ABS, e controle de estabilidade. Tudo isso para deixar a sua experiência de direção ainda mais segura, especialmente em curvas ou situações inesperadas.

Ah, e quem já pegou trânsito pesado sabe o quanto uma câmera de ré com boa definição faz a diferença na hora de estacionar. Sem contar com o Wi-Fi integrado, permitindo a conexão de até sete dispositivos! Agora você pode manter a galera entretida durante as viagens mais longas.

Ficha técnica da Chevrolet S10 Z71 2026

Se você é curioso sobre os detalhes técnicos, aqui vão algumas informações que podem ajudar na sua avaliação:

Motor: 2.8

2.8 Câmbio: Automático de 8 marchas

Automático de 8 marchas Tração: Integral parcial

Integral parcial Potência: 207 cv a 3600 rpm

207 cv a 3600 rpm Torque: 52 kgfm a 2000 rpm (versão automática)

52 kgfm a 2000 rpm (versão automática) Velocidade Máxima: 180 km/h

180 km/h Aceleração (0-100 km/h): 9,4 s

9,4 s Consumo na Cidade: 9,5 km/l (automática)

9,5 km/l (automática) Consumo na Estrada: 11,4 km/l (automática)

11,4 km/l (automática) Capacidade do Tanque de Combustível: 76 litros

76 litros Carga Útil: 1000 kg

1000 kg Rodas e Pneus: Liga leve, 265/60 R18

Com essa ficha técnica e toda a robustez que a S10 tem a oferecer, fica fácil entender por que ela é uma escolha interessante no segmento das picapes. E para quem aprecia um bom passeio com um carro que tem a garra necessária para enfrentar tanto a cidade quanto a estrada, essa picape promete não deixar a desejar.