Consulta ao 3º lote da restituição do IR: data de liberação

O terceiro lote da restituição do Imposto de Renda de 2025 está programado para ser pago no dia 31 de julho. A lista das pessoas que receberão a restituição costuma ser divulgada uma semana antes do pagamento, o que significa que os contribuintes poderão consultar quem será beneficiado até o dia 24 de julho.

### Como verificar se a restituição está disponível?

Para saber se você está na lista de quem receberá a restituição, é necessário acessar o site da Receita Federal. No site, clique na opção “Iniciar”. Depois, preencha as informações solicitadas: seu CPF, a data de nascimento e o ano-base, que neste caso é 2025.

Os valores das restituições serão depositados diretamente na conta bancária que foi informada na declaração do Imposto de Renda. Caso o depósito não seja realizado, o contribuinte poderá retirar o valor no Banco do Brasil durante um ano. Se for necessário reagendar o depósito, isso pode ser feito por meio do site do banco ou entrando em contato com a Central de Relacionamento do Banco do Brasil.

É importante que os contribuintes fiquem atentos a essas datas e procedimentos para garantir que recebam a restituição a que têm direito.