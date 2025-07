Novo Jeep Commander 2026 é revelado antes do lançamento

O novo Jeep Commander 2026 está prestes a dar as caras! Recentemente, um flagra feito pela página @placaverde no Instagram revelou o SUV sem a sua camuflagem habitual. O registro foi feito na Argentina, mas com placas brasileiras. Isso já dá uma ideia de que o lançamento está bem próximo!

Pelas fotos, não espere uma revolução no visual do Commander. As mudanças são bem sutis, com um para-choque dianteiro levemente atualizado e algumas novas entradas de ar na parte inferior. A grade preta com acabamento brilhante é outro detalhe que salta aos olhos, enquanto os faróis permanecem os mesmos de sempre. Na traseira, as alterações também são discretas, envolvendo um novo para-choque e lanternas com um redesenho interno. O jeito como o modelo se mantém distinto do Jeep Meridian, seu irmão que brilha no mercado indiano, é algo bem interessante.

Se você é fã de tecnologia, é bom ficar animado! Apesar de não termos imagens do interior ainda, a expectativa é que o Commander 2026 siga a linha do Renegade, com novos recursos e um capricho nas rodas e cores. O motor 2.2 Multijet II, que já está no modelo original e também em outros da marca, deve permanecer, mas há rumores de que um sistema híbrido leve de 48V pode surgir, junto do motor 1.3 turbo.

Essa novidade faz parte do investimento de R$ 13 bilhões que a Stellantis anunciou para o Brasil entre 2025 e 2030. O interessante é que parte desse valor vai para a introdução da tecnologia “Bio-Hybrid” na planta de Goiana, em Pernambuco, a partir de 2026.

O conceito de Bio-Hybrid ainda gera algumas dúvidas. O que se sabe é que ele pode incluir uma variedade de tecnologias híbridas, como o leve de 12V ou 48V, e até configurações plug-in. Se o Commander 2026 não acompanhar essa eletrificação, pode ser difícil garantir o futuro das versões a combustão, especialmente com as novas regras de IPI que estão mais pesadas para os veículos movidos apenas a diesel.

Agora, se você está de olho nos preços, o modelo 2025 do Jeep Commander está assim:

– Commander Longitude T270 AT6 5L: R$ 231.490

– Commander Limited T270 AT6: R$ 257.990

– Commander Overland T270 AT6: R$ 280.990

– Commander Overland Diesel 4×4 AT9: R$ 314.490

– Commander Overland Hurricane 4×4 AT9: R$ 323.990

– Commander Blackhawk Hurricane 4×4 AT9: R$ 340.990

Se você já pegou uma estrada cheia de curvas ou teve que enfrentar um trânsito em uma cidade grande, sabe que a escolha do carro pode fazer toda a diferença. O novo Commander promete trazer um pouco mais de estilo e tecnologia para quem adora dirigir com conforto e presença!