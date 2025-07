Preço e ficha técnica de veículos no Fipe Carros

A Fiat Titano Endurance 2026 chegou com tudo, trazendo mudanças que prometem conquistar os apaixonados por picapes, especialmente no Brasil. Com um preço sugerido de R$ 233.990, essa versão mais simples da nova picape da Fiat vem para brigar de igual para igual no mercado.

Uma das principais atualizações é que agora todas as versões contam com freios a disco nas quatro rodas e um freio de estacionamento elétrico, que facilita bastante a vida na hora de parar a picape em ladeiras. Quem gosta de dirigir, principalmente em estradas de terra ou em situações fora de estrada, sabe como essas novidades são bem-vindas.

Motor e Desempenho

O coração da Titano é o motor 2.2 turbodiesel da linha Multijet. Esse é o mesmo motor que equipa modelos como o Jeep Commander e o ram Ramos. Com 200 cv a 3.500 rpm e um torque robusto de 45,9 kgfm a 1.500 rpm, a picape promete um desempenho que faz a diferença, especialmente em subidas com carga. Vale mencionar que, nas versões com câmbio manual, o torque cai para 40,8 kgfm, devido ao sistema de embreagem. Para quem já ficou preso em trânsito com o câmbio errado, sabe que a escolha certa muda o jogo.

Vendas e Concorrência

No cenário de vendas, a Fiat Titano teve 170 unidades vendidas em junho de 2025, um número que ainda deixa a desejar frente a gigantes do segmento, como a Toyota Hilux, que vendeu impressionantes 4.576 unidades no mesmo mês. Para os que ficam de olho no mercado, essa disputa entre marcas traz uma dinâmica interessante.

Itens de Série da Fiat Titano Endurance 2026

A Fiat Titano Endurance 2026 não decepciona quando o assunto é itens de série. Confira o que vem de fábrica:

Chave canivete com controle remoto e mais uma chave fixa.

com controle remoto e mais uma chave fixa. Dois pontos de fixação ISOFIX para cadeirinhas.

para cadeirinhas. Seis airbags , incluindo frontais, laterais e de cortina, garantindo segurança aos ocupantes.

, incluindo frontais, laterais e de cortina, garantindo segurança aos ocupantes. Apoios de braço dianteiro e traseiro, ar-condicionado, e bancos de tecido com ajuste manual.

Quem viaja muito em família sabe a importância de ter pacotes de segurança e conforto a bordo.

E não para por aí! A picape conta também com cintos de segurança retráteis dianteiros, direção elétrica, e um seguro controle eletrônico de estabilidade. O estepe é de tamanho normal e a Titano ainda tem freios ABS e ganchos para amarração de carga na caçamba.

Além disso, traz um bom nível de conforto com iluminação no porta-luvas, piloto automático, e retrovisores externos elétricos. As rodas de aço aro 17 são robustas, combinando perfeitamente com os pneus 265/65 R17.

Ficha Técnica da Fiat Titano Endurance 2026

E para os entusiastas que gostam dos números, confira a ficha técnica:

Motor: 2.2 Multijet

2.2 Multijet Câmbio: Automático, 8 marchas

Automático, 8 marchas Tração: Integral parcial

Integral parcial Potência: 200 cv a 3.750 rpm

200 cv a 3.750 rpm Torque: 45,8 kgfm a 2.000 rpm (diesel)

45,8 kgfm a 2.000 rpm (diesel) Velocidade Máxima: 175 km/h

175 km/h Aceleração (0-100 km/h): 12,4 segundos

12,4 segundos Consumo na Cidade: 9,9 km/l (diesel)

9,9 km/l (diesel) Consumo na Estrada: 10,8 km/l (diesel)

10,8 km/l (diesel) Tanque de Combustível: 80 litros

80 litros Capacidade de Carga: 1.220 litros

1.220 litros Peso Líquido: 2.150 kg

2.150 kg Carga Útil: 1.020 kg

Esse conjunto torna a Fiat Titano uma opção interessante para quem busca potência e eficiência no dia a dia. É sempre bom ter um carro que não te deixa na mão, especialmente em longas jornadas.