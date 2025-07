País europeu oferece até R$ 454 mil para reformar casas em ilhas

A Irlanda está dando um passo interessante para revitalizar suas ilhas menos habitadas com o programa “Our Living Islands”. Essa iniciativa oferece até 70 mil euros, algo em torno de R$ 454 mil, para quem quiser reformar casas abandonadas em ilhas remotas no litoral oeste do país. O objetivo é combater o despovoamento e ajudar a fortalecer 23 comunidades insulares, que atualmente possuem apenas 2.734 habitantes.

Para ter acesso a esse incentivo, as propriedades precisam ter sido construídas antes de 2007 e estar desocupadas por pelo menos dois anos. O dinheiro deve ser utilizado apenas para melhorias e reformas, e, uma vez renovado, o espaço deve ser usado como residência principal ou alugado por longos períodos—não vale para locações de temporada. Imagine transformar uma casinha antiga em um lar aconchegante ou em um refúgio acessível!

Entre as ilhas que fazem parte desse projeto estão locais como Aran, Clare, Dursey, Inishturk, Inishbofin e Bere. Essas ilhas, conhecidas por suas paisagens de tirar o fôlego, também foram cenário do filme Banshees de Inisherin, que concorreu ao Oscar. A luta contra o despovoamento não é de agora e esses lugares buscam maneiras de manter sua cultura e economia vibrantes, oferecendo novos olhares sobre a vida no campo.

Quem pode participar do programa

O programa não exige que os interessados sejam cidadãos irlandeses. No entanto, é preciso estar dentro das regras de residência e visto que estão em vigor. As inscrições são feitas direto pelo site do Departamento de Habitação da Irlanda.

Até março de 2025, 22 das 35 candidaturas já foram aprovadas. A expectativa do governo é atrair pessoas dispostas a contribuir com o desenvolvimento dessas comunidades, ajudando a fortalecer a cultura local e a atividade turística—uma forma de promover um turismo mais sustentável e respeitoso.

Para se qualificar, os participantes precisam se comprometer a morar ou alugar a propriedade por pelo menos dez anos. Caso a casa seja vendida nos primeiros cinco anos, o subsídio deverá ser devolvido.

Valores e condições oferecidos pelo governo

Os valores do incentivo dependem da condição do imóvel. Casas desocupadas podem receber até 50 mil euros (R$ 324 mil), enquanto aquelas em estado de abandono e ruína podem garantir o máximo de 70 mil euros. E atenção: todos os recursos têm que ser usados para garantir que a casa fique habitável.

Lançado em 2023, esse programa se alinha a um plano estratégico de dez anos para manter comunidades tradicionais vivas, atraindo famílias e profissionais que queiram viver em áreas menos habitadas.

Outras iniciativas semelhantes na Europa

A Irlanda não está sozinha nesse tipo de iniciativa. Itália, Croácia, França e Japão também têm programas focados na revitalização de áreas rurais e ilhas. Eles oferecem imóveis a preços simbólicos ou promovem leilões para tornar a habitação mais acessível. A ideia por trás disso é bem simples: atrair novos moradores para regiões que estão perdendo população.

Na Alemanha, a cidade de Eisenhüttenstadt adotou uma medida bem diferente: oferece duas semanas de hospedagem gratuita em apartamentos mobiliados para quem quer conhecer a cidade antes de decidir se instalar. Essa estratégia visa não só incentivar pessoas a se mudarem, mas também a reativar a economia local em áreas que sofreram com o esvaziamento.

Curiosamente, enquanto algumas regiões estão se esforçando para manter ou trazer novos moradores, outras em todo o mundo, tornaram-se verdadeiros paraísos fiscais, com altos preços de imóveis e impostos reduzidos. É um contraste fascinante entre as diferentes necessidades de comunidades ao redor do mundo!