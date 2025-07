O consumo diário de água com gás pode ser prejudicial à saúde

Considerada uma alternativa saudável para quem quer diminuir o consumo de refrigerantes, a água com gás tem seus defensores e críticos. Para muitas pessoas, essa bebida traz uma sensação refrescante por conta das borbulhas do gás carbônico, oferecendo a mesma hidratação que a água comum.

Muitos apreciam a água com gás não só pelo sabor, mas também pelos benefícios que ela pode oferecer. Um exemplo é a ajuda à digestão, já que o gás estimula a produção de suco gástrico, ajudando a aliviar o inchaço após as refeições. No entanto, como tudo na vida, é bom ter moderação e estar ciente dos potenciais efeitos colaterais.

Algumas pessoas podem sentir desconforto gastrointestinal ao consumir água com gás. Isso pode incluir gases, inchaço ou até arrotos, especialmente se beberem em grandes quantidades ou durante as refeições. Aqueles com condições gástricas, como gastrite crônica ou refluxo, também podem perceber um certo incômodo após a ingestão.

Descuido com água com gás pode atrapalhar na dieta

Além dos efeitos físicos, o consumo excessivo de água com gás pode impactar negativamente as dietas. Algumas marcas adicionam aditivos, sódio ou até açúcares, o que pode não ser ideal para quem está em busca de uma alimentação mais saudável. Por isso, é sempre bom dar uma olhada no rótulo e conferir a composição da bebida antes de fazer a escolha.

Como consumir água com gás corretamente?

Se você decidiu incluir a água com gás na sua rotina, é importante ter algumas orientações em mente. Aqui vão algumas dicas para um consumo mais consciente:

Intercale o consumo com água comum para manter a hidratação equilibrada;

Limite a ingestão a 300 mililitros algumas vezes por semana;

Experimente usar um canudo, assim você pode beber pequenas doses;

Dê preferência a águas naturalmente gaseificadas, que tendem a apresentar menos aditivos.

Vale lembrar que a água com gás não substitui um tratamento médico. Caso você sinta desconfortos gástricos frequentes, o ideal é procurar um profissional de saúde, e não tentar resolver a situação apenas com essa bebida.