Preço e ficha técnica de veículos na Fipe Carros

O Volkswagen Nivus Sense 2026 chega com tudo como a versão mais acessível desse SUV cupê no Brasil. Com um preço sugerido de R$ 119.990, ele se posiciona abaixo das versões Comfortline, Highline e GTS, sendo uma ótima opção para quem busca um carro estiloso e funcional. Essa versão foi pensando especialmente para o público PcD, mas quem não faz parte desse grupo também pode levar um pedaço desse SUV pra casa.

Apesar de ser a porta de entrada para o Nivus, essa versão não decepciona. Ela vem cheia de equipamentos que não ficam tão atrás da Comfortline. O motor é um 1.0 TSI flex de três cilindros que, com etanol, chega a entregar até 128 cavalos. E se você é do time da gasolina, pode esperar 116 cv. O torque é de 20,4 kgfm, garantindo um bom desempenho, e o câmbio automático de seis marchas dá aquele conforto nas trocas, principalmente em situações de trânsito.

Quando o assunto é consumo, o Nivus Sense também impressiona. Com gasolina, ele faz 12,4 km/l na cidade e 14,8 km/l na estrada. Já com etanol, a média cai para 8,6 km/l urbano e 10,3 km/l na estrada. Para quem costuma pegar a estrada durante os fins de semana, esses números fazem toda a diferença no bolso.

Itens de série do Volkswagen Nivus Sense 2026

Essa versão recheada vem equipada com diversos itens que garantem conforto e segurança. Já são 6 airbags, incluindo os frontais, laterais e de cortina. Para a galera que tem crianças, a fixação para cadeirinhas infantis pelo sistema ISOFIX é um alívio. E não para por aí: o Nivus Sense também conta com ar-condicionado, pilota automático e um painel digital de 8".

No quesito segurança, ele tem controle eletrônico de estabilidade e de tração, facilitando sua vida em dias de chuva ou estradas sinuosas. Você sabe como isso é importante, né? Além disso, os faróis de LED dão aquele charme e ainda melhoram a visibilidade, ajudando bastante em viagens noturnas.

Outro ponto legal é o rack de teto longitudinal, perfeito para quem ama uma aventura ao ar livre ou precisa de mais espaço em viagens longas. E aquele som de qualidade? Um sistema touchscreen “VW Play” com tela de 10" garante que suas playlists toquem perfeitas durante o trajeto.

Ficha técnica do Volkswagen Nivus Sense 2026

Vamos dar uma olhada nas especificações? Aqui estão alguns detalhes que podem te interessar:

Motor: 1.0 200 TSI

1.0 200 TSI Câmbio: Automática, 6 marchas

Automática, 6 marchas Tração: Dianteira

Dianteira Potência: 128 cv a 5500 rpm (Etanol)

128 cv a 5500 rpm (Etanol) Torque: 20,4 kgfm a 2000 rpm (Etanol/Gasolina)

20,4 kgfm a 2000 rpm (Etanol/Gasolina) Velocidade Máx.: 189 km/h

189 km/h 0-100 km/h: 10 segundos

10 segundos Consumo Cidade: 7,7 km/l (Etanol) / 10,7 km/l (Gasolina)

7,7 km/l (Etanol) / 10,7 km/l (Gasolina) Consumo Estrada: 9,4 km/l (Etanol) / 13,2 km/l (Gasolina)

9,4 km/l (Etanol) / 13,2 km/l (Gasolina) Capacidade do porta-malas: 415 litros

415 litros Peso Líquido: 1199 kg

Com todas essas funcionalidades e um visual que atrai olhares, o Nivus Sense 2026 promete conquistar o coração de muitos motoristas Brasil afora. Seja para o dia a dia ou para as viagens de fim de semana, ele é uma opção que merece ser considerada!