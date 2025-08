Infiniti QX80 2026 apresenta versão Sport com visual escurecido

A Infiniti acaba de lançar o QX80 2026, e a grande estrela dessa nova versão é a opção Sport. Com um visual mais arrojado e um acabamento escurecido, esse SUV promete fazer sucesso nas ruas. Para começar, o para-choque é exclusivo, as rodas são de 22 polegadas, e os detalhes escuros na grade e nos emblemas dão aquele toque de sofisticação.

Ao entrar na cabine, você não consegue não notar o acabamento em dois tons: couro preto e azul, que traz um ar ousado. O forro do teto é grafite, enquanto a madeira escura e os acabamentos cromados foscos completam o visual. Para quem gosta de tecnologia, o painel tem duas impressionantes telas de 14,3” e uma de 9” para o controle do ar-condicionado, além do head-up display, que é sempre um charme a mais, não acham?

Agora, quem se preocupa com conforto vai adorar os bancos dianteiros que têm aquecimento, ventilação e até massageador! E não podemos esquecer do som premium com 24 alto-falantes, ideal para quem ama andar ouvindo sua playlist favorita. Se você já passou por um transito difícil, sabe como um bom som faz toda a diferença.

Mesmo com o nome “Sport”, o motor continua o mesmo: um V6 biturbo de 3,5 litros, gerando 450 cv e 70,5 kgfm de torque. Ele é acoplado a um câmbio automático de nove marchas e tração nas quatro rodas. Então, a performance deve continuar impecável, perfeita para quem gosta de potência e precisão.

Essa versão Sport substitui o antigo acabamento Sensory e segue a mesma linha do QX60. Quatro cores estão disponíveis: Mineral Black, Radiant White, Grand Blue e Dynamic Metal, com a possibilidade de ter teto preto, realmente uma escolha para deixar o SUV com um visual ainda mais exclusivo.

O preço? A nova versão parte de US$ 101.950. Sim, houve um pequeno aumento de US$ 1.300 em comparação com o modelo anterior, além de uma nova taxa de destino que subiu para US$ 2.190. O modelo de entrada, o QX80 Pure, também teve um reajuste e começa a partir de US$ 83.750.

E a boa notícia é que, mesmo assim, o QX80 continua fazendo sucesso. No primeiro semestre deste ano, as vendas cresceram 47,1% nos EUA, tornando-se o único modelo da Infiniti a registrar aumento nas vendas. O lançamento oficial da linha 2026 está previsto para o final do verão norte-americano.

Para quem está considerando esse SUV, fica a dica: a Infiniti está investindo pesado e parece que o QX80 2026 vai valer a pena!