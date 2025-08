Inter avança no crédito; ROE de 13,9% está dentro do esperado

O Banco Inter anunciou seus resultados do segundo trimestre, mostrando um crescimento na rentabilidade e uma carteira de crédito em expansão, especialmente no crédito consignado privado. No período, o banco alcançou um Retorno sobre Patrimônio Líquido (ROE) de 13,9% e um lucro líquido de R$ 315 milhões. Esses números estão próximos das expectativas do mercado, que previa um ROE de 14% e lucro de R$ 318 milhões.

Esse foi o maior ROE registrado pelo Inter desde que a empresa abriu seu capital. O crescimento no ROE foi de 1 ponto porcentual em relação ao trimestre anterior. O aumento na rentabilidade é visto como um bom sinal após o banco ter estabelecido uma meta de chegar a um ROE de 30% até 2027.

Em termos de crédito, a carteira total aumentou 8% em comparação ao primeiro trimestre, alcançando R$ 40,2 bilhões. Em um ano, esse crescimento foi ainda mais expressivo, com uma alta de 22%, superando significativamente a média do mercado. Um dos principais responsáveis por esse aumento foi o crédito pessoal, que inclui o consignado e cresceu 11,7% no trimestre.

O CFO do Inter, Santiago Stel, destacou que a maior parte do crescimento veio do crédito consignado privado, que foi introduzido em março e já representa um share de 1,6% do mercado, totalizando R$ 730 milhões ao final do trimestre. Outras áreas de crédito também mostraram resultados positivos, como o FGTS, que cresceu 8% no trimestre e 42% em um ano, e o crédito imobiliário, que teve um aumento de 11% e 27%, respectivamente.

Em relação à inadimplência, o índice de empréstimos com pagamentos em atraso de 15 a 90 dias melhorou de 4,3% para 4,1%, enquanto a taxa de inadimplência acima de 90 dias permaneceu estável em 4,6%. O índice de cobertura subiu para 143%, indicando que as reservas do banco cobrem a quantidade de empréstimos em atraso.

Stel também mencionou que as altas taxas de juros têm seu impacto no mercado, mas que o desempenho do emprego está melhor do que o esperado, permitindo um crescimento contínuo da carteira de crédito. Entretanto, o banco está adotando uma postura cautelosa em relação a setores mais sensíveis a juros altos.

Ao mesmo tempo, o banco conseguiu melhorar sua eficiência, com um índice que caiu de 48,8% para 47,1%, resultado do aumento na receita, que cresceu 9%, enquanto as despesas aumentaram apenas 5%. Atualmente, o Banco Inter atende 40 milhões de clientes, dos quais 22,7 milhões são considerados ativos.

O valor de mercado do Inter na Nasdaq é de aproximadamente US$ 2,9 bilhões, com as ações apresentando um aumento de 58% desde o início do ano. Recentemente, o BTG Pactual recomendou a compra das ações do Inter, citando a solidez do banco em expandir seus resultados e ressaltando um cenário positivo para o futuro. O preço-alvo foi mantido em R$ 45, enquanto as ações fecharam a R$ 36.