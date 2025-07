Preço e ficha técnica de veículos na Fipe Carros

O Fiat Argo Trekking CVT 2026 chegou com tudo e já é a versão mais completa da linha no Brasil. Com um preço sugerido de R$ 107.990, essa belezura passou por uma leve reestilização, mantendo os faróis parecidos, mas agora com uma grade e para-choques exclusivos, que diferem do novo Cronos. O visual se inspira no famoso Fiat Panda da Europa, uma combinação que tem tudo para agradar.

Debruçando sob o capô, o Argo Trekking traz o motor 1.3 Firefly. Ele garante 107 cavalos de potência e um torque de 13,7 kgfm. O câmbio? Um automático CVT, com simulação de sete marchas, promovendo uma condução suave e confortável. Quem já pegou estrada sabe que um câmbio esperto faz toda a diferença, especialmente nas ultrapassagens.

Em relação às cores, o Argo 1.3 2026 oferece cinco opções. Você pode optar pelo clássico Preto Vulcano, que não custa nada a mais, ou investir um pouquinho a mais nas cores Vermelho Montecarlo e Branco Banchisa, que saem por R$ 990. As metálicas, Prata Bari e Cinza Silverstone, custam R$ 1.990 cada. E o legal é que as cores, exceto a preta, vêm com teto pintado de uma cor diferente, dando um ar mais moderno ao carro.

Equipamentos do Fiat Argo Trekking CVT 2026

Vamos falar dos equipamentos que vêm de série no Argo Trekking CVT 2026. Ele traz um aerofólio traseiro, alertas de velocidade e revisões, além das alças de apoio no teto, tanto para os passageiros da frente quanto de trás. A central multimídia UCONNECT é outra estrela do modelo. Com uma tela de 7 polegadas sensível ao toque, oferece espelhamento com Android Auto e Apple CarPlay, Bluetooth, duas entradas USB e até comandos por voz. E para o pessoal que vai no banco traseiro, tem uma segunda porta USB, porque ninguém merece ficar sem bateria no celular em uma viagem, não é mesmo?

Claro que o conforto não para por aí. O hatch conta com ar-condicionado com filtro antipólen, banco do motorista com ajuste de altura e barras de teto. Os adesivos exclusivos da versão Trekking estão presentes no capô, laterais e traseira, dando aquele charme. O controle eletrônico de tração e estabilidade, a câmera de ré e a direção elétrica progressiva são itens que fazem a vida no trânsito muito mais fácil.

Os faróis são Full LED com acabamento escurecido, o que não só melhora a iluminação, mas também acrescenta um visual mais aguçado ao carro. Para quem costuma enfrentar neblina, os faróis de neblina em LED e as luzes diurnas são um grande aliado. E não podemos esquecer do sistema Isofix para cadeirinhas, iluminação no porta-luvas e no porta-malas, além de, claro, dois airbags frontais para garantir a segurança.

Por fora, o Argo Trekking exibe um visual que se destaca, com pintura em dois tons, onde o teto, os retrovisores e o aerofólio são pintados de preto. Um toque moderno que certamente vai chamar a atenção nas ruas.

Ficha técnica do Fiat Argo Trekking CVT 2026

Agora, vamos dar uma olhadinha na ficha técnica do Argo Trekking CVT 2026:

Categoria Especificação Motor 1.3 Firefly Câmbio CVT Tração Dianteira Potência 107 cv a 6.250 rpm (etanol) Torque 13,7 kgfm a 4.000 rpm (E) / 13,2 kgfm a 4.250 rpm (G) Velocidade Máxima 173 km/h 0-100 km/h 11,8 segundos Consumo na Cidade 8,9 km/l (E) / 12,7 km/l (G) Consumo na Estrada 10,1 km/l (E) / 13,9 km/l (G) Comprimento 4.031 mm Largura 1.750 mm Altura 1.538 mm Entre-eixos 2.521 mm Altura do solo 182 mm Tanque de combustível 47 litros Porta-malas 300 litros Peso líquido 1.170 kg Rodas e Pneus Liga leve, 205/60 R15 (dianteira e traseira) Garantia total 36 meses Garantia de motor e câmbio 36 meses

E aí, já dá para sentir o emoção de estar ao volante desse modelo, não é?