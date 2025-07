Xiaomi 16 Ultra deve trazer grandes melhorias na câmera e bateria

A Xiaomi deve lançar o novo smartphone Xiaomi 16 Ultra no início do próximo ano, por volta do Mobile World Congress (MWC) 2026, juntamente com o modelo básico Xiaomi 16. A expectativa em torno do aparelho tem crescido, com diversas informações sendo compartilhadas por especialistas do setor.

Uma das principais novidades do Xiaomi 16 Ultra será a câmera. Informações indicam que o smartphone virá equipado com uma lente principal de 50 megapixels, de 1 polegada, o que promete aumentar a qualidade das imagens, especialmente em condições de iluminação desafiadoras. Além disso, o aparelho deverá contar com um lente periscópica de 200 megapixels, com zoom óptico de até 5x, e uma lente grande-angular de 50 megapixels.

O modelo atual, Xiaomi 15 Ultra, possui um conjunto de câmeras quádruplas, incluindo uma lente principal de 50 megapixels e uma telefoto de 200 megapixels. A marca tem focado em melhorar as capacidades fotográficas a cada lançamento, e as expectativas para o 16 Ultra são altas.

Outra característica importante do novo modelo será a tela. Espera-se que o Xiaomi 16 Ultra tenha um display LTPO de 6.8 polegadas, com resolução 2K e uma taxa de atualização adaptativa que varia de 1Hz a 120Hz. Essa tecnologia ajuda a oferecer uma experiência visual mais fluida e eficiente em termos de consumo de bateria, com bordas reduzidas e proteção em vidro cerâmico.

Em termos de desempenho, o Xiaomi 16 Ultra deve ser impulsionado pelo chip Snapdragon 8 Elite 2, que promete uma performance robusta, adequada para jogos e multitarefas.

A bateria terá uma capacidade significativa, entre 7.000mAh e 7.500mAh, e permitirá carregamento rápido de 100W, além de suporte para carregamento sem fio de 50W. Isso representa uma melhoria notável em relação ao Xiaomi 15 Ultra, que tem uma bateria de 5.410mAh com carregamento de 90W por fio e 80W sem fio.

Por fim, o Xiaomi 15 Ultra foi lançado na Índia em março e está disponível por aproximadamente R$ 1.09.999 pela versão com 16GB de RAM e 512GB de armazenamento. Ele apresenta uma tela AMOLED curva de 6.73 polegadas e também é protegido contra água e poeira, com certificação IP68.

O lançamento do Xiaomi 16 Ultra promete reforçar a posição da marca no mercado, oferecendo inovações significativas em tecnologia de câmeras e desempenho.