Crescem buscas por carros 1.0 com IPI verde em 2025

Na esteira do Programa Carro Sustentável e do IPI Verde, que prometem dar um empurrãozinho para quem busca carros mais eficientes e com preços mais acessíveis, as últimas notícias mostram que a galera está de olho nos modelos de entrada. Esses carros, com motor 1.0, estão fazendo sucesso e, pasmem, as buscas por eles subiram como um foguete no primeiro semestre de 2025.

Os dados da Webmotors revelam que, entre janeiro e junho, a procura por esses modelos cresceu 31% em relação ao ano anterior. Eles estão liderando na categoria, superando os carros de motor 1.8 (que cresceram 10,4%) e 2.0 (com 8,5%). Ou seja, quem estava pensando em um carro novo já percebeu que a categoria dos 1.0 pode ser um baita negócio.

Mas, se a gente observar o total de buscas, os carros 2.0 ainda dominam, com 23% de participação. Logo atrás, estão os 1.0 e 1.5, que têm 17% e 12%, respectivamente. Isso mostra que, mesmo com toda essa alta nos 1.0, ainda existe um bom espaço para os motores mais potentes.

Para Eduardo Jurcevic, CEO da Webmotors, esse crescimento não acontece só por causa do preço bom. Ele destaca também que as montadoras estão se esforçando para lançar modelos que atraem a atenção do consumidor. Além disso, as promoções e incentivos que estão surgindo, como bônus na compra e taxas menores, fazem toda a diferença na hora de decidir.

No mercado de usados, a história também é animadora. Os motores 1.3 estão em alta, com um crescimento de 20% em acessos nas buscas. Em seguida, os modelos 1.5 e 1.0 também estão se destacando, com altas de 10% e 6,4%. Entretanto, os modelos 2.0 ainda reinam com 22% do total de acessos nos usados. A categoria 1.6 fica em segundo lugar com 14%, seguida pelo 1.0 que garante 12%.

Tendência de alta?

E qual será o futuro desse mercado? Jurcevic acredita que a tendência é de consolidação, especialmente com os novos incentivos que o Governo Federal anunciou recentemente. Ele se refere ao Programa Carro Sustentável e ao IPI Verde, revelados em julho. O presidente Lula assinou um decreto que modifica as regras de impostos para automóveis, buscando estimular a produção de carros mais sustentáveis.

Pelo que foi apresentado, os veículos que se classificarem como “Carros Sustentáveis” terão isenção do IPI, desde que sigam algumas regras: emitir menos de 83g de CO₂ por quilômetro, utilizar ao menos 80% de materiais recicláveis ou reutilizáveis, e realizar a produção essencial aqui no Brasil. Eles também precisam se enquadrar em categorias específicas, que incluem subcompactos, compactos, SUVs compactos e picapes.

Para os modelos que não se encaixam nessa categoria, o IPI Verde entra em cena. Um novo cálculo do IPI está previsto para entrar em vigor em 90 dias, com alíquotas que vão de 6,3% para automóveis de passeio a 3,9% para comerciais leves. Esses valores podem ser ajustados com base em critérios que vão desde a fonte de energia até a potência do motor. Portanto, se você está pensando em trocar de carro, fique de olho!