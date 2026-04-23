‘Bbb 26’ encerra temporada com sucesso na TV e no digital

A 26ª edição do reality show de grande sucesso fechou suas portas com números expressivos, superando os registros do ano anterior. A campeã, Ana Paula Renault, tornou-se o destaque dessa temporada, que foi altamente valorizada pelo público, sendo considerada uma “edição de colecionador”.

No ambiente digital, o programa teve um desempenho notável no serviço de streaming, alcançando seu melhor resultado na plataforma. Em comparação com a edição anterior, o consumo de conteúdo do programa cresceu 74%, enquanto o alcance aumentou em 36%. Entre os jovens de 18 a 24 anos, a audiência na plataforma subiu impressionantes 144%, demonstrando que o formato tem um apelo forte entre essa faixa etária.

As interações também chamaram atenção. Em diversas redes sociais, como X, Instagram, Facebook, YouTube e Bluesky, o programa contabilizou mais de 129 milhões de menções. No Google Trends, a busca pelo reality atingiu 7,4 milhões, representando um crescimento de 82% em relação à edição anterior.

Além disso, o volume de visualizações e curtidas nas redes sociais foi marcante. As contas ligadas ao programa, incluindo a TV Globo e Multishow, registraram mais de 41 bilhões de visualizações, três vezes mais do que na temporada anterior. No X, por exemplo, o conteúdo relacionado ao programa gerou 1,5 bilhão de curtidas, um recorde para a franquia.

O engajamento do público também se refletiu na votação dos paredões. O portal gshow registrou um aumento de 179% no número de usuários participando das votações e um crescimento de 66% nos votos em comparação ao ano anterior. O paredão realizado em 24 de março, entre os participantes Jonas, Juliano e Gabriela, foi o mais disputado desde a introdução do sistema de votação atual, totalizando mais de 353 milhões de votos.

Além disso, o gshow ampliou sua audiência online, com um aumento superior a 60% nas visualizações de páginas e mais de 40% no consumo de vídeos, consolidando a presença do reality além das transmissões ao vivo.

Na televisão, a situação foi igualmente positiva. Ao longo da temporada, a TV Globo e o Multishow alcançaram 132 milhões de pessoas. Na Globo, a média de audiência do “BBB 26” foi de 17 pontos, com 37% de participação, um aumento de 6% em relação à edição anterior. Entre os jovens de 12 a 24 anos, a audiência cresceu 12%.

No Multishow, os programas derivados do reality também se destacaram. A atração ao vivo manteve a liderança em sua faixa de exibição, e o “Big Show”, apresentado por Ana Clara e Ed Gama, foi o campeão em audiência entre seus concorrentes.

Os resultados refletem o sucesso contínuo do formato, que conseguiu engajar uma grande audiência tanto na televisão quanto nas plataformas digitais.