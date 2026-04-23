Números consolidados de 22 de abril de 2026
Na última quarta-feira, 22 de abril de 2026, a audiência da novela “Avenida Brasil” teve um aumento significativo, alcançando picos de 18 pontos. Essa alta na audiência ajudou a novela “A Nobreza do Amor” a atingir um novo recorde, registrando 19,8 pontos. A novela está se destacando e ganhando popularidade entre os telespectadores.
Em contrapartida, a série “Três Graças” não conseguiu melhorar seus índices de audiência, permanecendo estagnada, mesmo em suas últimas semanas de exibição. Essa situação levanta preocupações sobre a aceitação do público nas últimas fases da trama.
Na faixa da Globo, o programa “Guerreiros do Sol” garantiu a liderança de audiência, embora não tenha atingido os altos números do futebol, que tradicionalmente lidera as quartas-feiras. Apesar disso, a Globo continua na frente quando se trata de conteúdo de entretenimento.
Enquanto isso, o SBT enfrenta dificuldades. O programa “Chaves” registrou baixas audiências, colocando a emissora na terceira posição na disputa por telespectadores. Essa queda em audiência reflete um momento desafiador para a emissora, que busca reverter a situação.
Os números de audiência de várias atrações na quarta-feira foram os seguintes:
Globo:
- Hora 1: 4,5 pontos
- Bom Dia SP e Bom Dia Brasil: 8,1 pontos cada
- Encontro com Patrícia Poeta: 7,4 pontos
- Mais Você: 8,9 pontos
- SP1: 10,7 pontos
- Globo Esporte: 10,7 pontos
- Jornal Hoje: 11,7 pontos
- Edição Especial: Terra Nostra: 12,0 pontos
- Sessão da Tarde: Um Senhor Estagiário: 9,8 pontos
- SPTV: 13,7 pontos
- Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil: 16,0 pontos
- A Nobreza do Amor: 19,8 pontos
- SP2: 22,3 pontos
- Coração Acelerado: 22,0 pontos
- Jornal Nacional: 24,4 pontos
- Três Graças: 25,7 pontos
- Guerreiros do Sol: 14,8 pontos
Record:
- Balanço Geral Manhã: 1,2 pontos
- Fala Brasil: 2,0 pontos
- Cidade Alerta: 6,8 pontos
- Jornal da Record: 7,2 pontos
- Coração de Mãe: 6,0 pontos
SBT:
- Se Liga, Brasil: 1,6 pontos
- Primeiro Impacto: 1,9 pontos
- Chaves: 1,8 pontos
- Fofocalizando: 2,4 pontos
- Programa do Ratinho: 3,4 pontos
Band:
- Jogo Aberto: 1,4 pontos
- Brasil Urgente: 2,0 pontos
- Jornal da Band: 3,3 pontos
RedeTV! e outros canais:
- A Tarde é Sua: 1,1 pontos
Os dados de audiência são uma referência importante para as emissoras, pois um ponto atualmente corresponde a 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Essa informação é vital para o mercado publicitário, que utiliza esses números para avaliar as oportunidades de investimento e a popularidade de seus produtos e serviços em diferentes horários de programação.