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Números consolidados de 22 de abril de 2026

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Audiência da TV: confira os números consolidados de 22/04/2026
confira os números consolidados de 22/04/2026

Na última quarta-feira, 22 de abril de 2026, a audiência da novela “Avenida Brasil” teve um aumento significativo, alcançando picos de 18 pontos. Essa alta na audiência ajudou a novela “A Nobreza do Amor” a atingir um novo recorde, registrando 19,8 pontos. A novela está se destacando e ganhando popularidade entre os telespectadores.

Em contrapartida, a série “Três Graças” não conseguiu melhorar seus índices de audiência, permanecendo estagnada, mesmo em suas últimas semanas de exibição. Essa situação levanta preocupações sobre a aceitação do público nas últimas fases da trama.

Na faixa da Globo, o programa “Guerreiros do Sol” garantiu a liderança de audiência, embora não tenha atingido os altos números do futebol, que tradicionalmente lidera as quartas-feiras. Apesar disso, a Globo continua na frente quando se trata de conteúdo de entretenimento.

Enquanto isso, o SBT enfrenta dificuldades. O programa “Chaves” registrou baixas audiências, colocando a emissora na terceira posição na disputa por telespectadores. Essa queda em audiência reflete um momento desafiador para a emissora, que busca reverter a situação.

Os números de audiência de várias atrações na quarta-feira foram os seguintes:

  • Globo:

    • Hora 1: 4,5 pontos
    • Bom Dia SP e Bom Dia Brasil: 8,1 pontos cada
    • Encontro com Patrícia Poeta: 7,4 pontos
    • Mais Você: 8,9 pontos
    • SP1: 10,7 pontos
    • Globo Esporte: 10,7 pontos
    • Jornal Hoje: 11,7 pontos
    • Edição Especial: Terra Nostra: 12,0 pontos
    • Sessão da Tarde: Um Senhor Estagiário: 9,8 pontos
    • SPTV: 13,7 pontos
    • Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil: 16,0 pontos
    • A Nobreza do Amor: 19,8 pontos
    • SP2: 22,3 pontos
    • Coração Acelerado: 22,0 pontos
    • Jornal Nacional: 24,4 pontos
    • Três Graças: 25,7 pontos
    • Guerreiros do Sol: 14,8 pontos

  • Record:

    • Balanço Geral Manhã: 1,2 pontos
    • Fala Brasil: 2,0 pontos
    • Cidade Alerta: 6,8 pontos
    • Jornal da Record: 7,2 pontos
    • Coração de Mãe: 6,0 pontos

  • SBT:

    • Se Liga, Brasil: 1,6 pontos
    • Primeiro Impacto: 1,9 pontos
    • Chaves: 1,8 pontos
    • Fofocalizando: 2,4 pontos
    • Programa do Ratinho: 3,4 pontos

  • Band:

    • Jogo Aberto: 1,4 pontos
    • Brasil Urgente: 2,0 pontos
    • Jornal da Band: 3,3 pontos

  • RedeTV! e outros canais:

    • A Tarde é Sua: 1,1 pontos

Os dados de audiência são uma referência importante para as emissoras, pois um ponto atualmente corresponde a 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Essa informação é vital para o mercado publicitário, que utiliza esses números para avaliar as oportunidades de investimento e a popularidade de seus produtos e serviços em diferentes horários de programação.

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