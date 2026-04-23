Números consolidados de 22 de abril de 2026

Na última quarta-feira, 22 de abril de 2026, a audiência da novela “Avenida Brasil” teve um aumento significativo, alcançando picos de 18 pontos. Essa alta na audiência ajudou a novela “A Nobreza do Amor” a atingir um novo recorde, registrando 19,8 pontos. A novela está se destacando e ganhando popularidade entre os telespectadores.

Em contrapartida, a série “Três Graças” não conseguiu melhorar seus índices de audiência, permanecendo estagnada, mesmo em suas últimas semanas de exibição. Essa situação levanta preocupações sobre a aceitação do público nas últimas fases da trama.

Na faixa da Globo, o programa “Guerreiros do Sol” garantiu a liderança de audiência, embora não tenha atingido os altos números do futebol, que tradicionalmente lidera as quartas-feiras. Apesar disso, a Globo continua na frente quando se trata de conteúdo de entretenimento.

Enquanto isso, o SBT enfrenta dificuldades. O programa “Chaves” registrou baixas audiências, colocando a emissora na terceira posição na disputa por telespectadores. Essa queda em audiência reflete um momento desafiador para a emissora, que busca reverter a situação.

Os números de audiência de várias atrações na quarta-feira foram os seguintes:

Globo: Hora 1: 4,5 pontos Bom Dia SP e Bom Dia Brasil: 8,1 pontos cada Encontro com Patrícia Poeta: 7,4 pontos Mais Você: 8,9 pontos SP1: 10,7 pontos Globo Esporte: 10,7 pontos Jornal Hoje: 11,7 pontos Edição Especial: Terra Nostra: 12,0 pontos Sessão da Tarde: Um Senhor Estagiário: 9,8 pontos SPTV: 13,7 pontos Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil: 16,0 pontos A Nobreza do Amor: 19,8 pontos SP2: 22,3 pontos Coração Acelerado: 22,0 pontos Jornal Nacional: 24,4 pontos Três Graças: 25,7 pontos Guerreiros do Sol: 14,8 pontos

Record: Balanço Geral Manhã: 1,2 pontos Fala Brasil: 2,0 pontos Cidade Alerta: 6,8 pontos Jornal da Record: 7,2 pontos Coração de Mãe: 6,0 pontos

SBT: Se Liga, Brasil: 1,6 pontos Primeiro Impacto: 1,9 pontos Chaves: 1,8 pontos Fofocalizando: 2,4 pontos Programa do Ratinho: 3,4 pontos

Band: Jogo Aberto: 1,4 pontos Brasil Urgente: 2,0 pontos Jornal da Band: 3,3 pontos

RedeTV! e outros canais: A Tarde é Sua: 1,1 pontos



Os dados de audiência são uma referência importante para as emissoras, pois um ponto atualmente corresponde a 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Essa informação é vital para o mercado publicitário, que utiliza esses números para avaliar as oportunidades de investimento e a popularidade de seus produtos e serviços em diferentes horários de programação.