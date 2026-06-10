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Globoplay lança “Minha menina”, drama turco sobre paternidade

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Globoplay estreia "Minha Menina", drama turco sobre abandono e paternidade
Globoplay estreia "Minha Menina", drama turco sobre abandono e paternidade

A plataforma de streaming Globoplay acrescentou uma nova novela turca ao seu catálogo, intitulada “Minha Menina”, que estreou no dia 8 de junho com 23 episódios disponibilizados. Essa produção, conhecida mundialmente como “Kızım”, é voltada para quem busca dramas familiares intensos e emocionantes.

A trama gira em torno de Öykü, uma menina de oito anos interpretada por Beren Gökyıldız. Inteligente e independente, Öykü enfrenta a dura realidade de viver com sua tia, Zeynep. Sua vida muda radicalmente ao descobrir que tem Niemann-Pick, uma doença rara que lhe traz grandes desafios. Incapacitada de cuidar da sobrinha devido a suas próprias dificuldades, Zeynep decide abandonar Öykü, que acaba sendo deixada na porta da casa de seu pai biológico, Demir Göktürk.

Demir, interpretado por Buğra Gülsoy, descobre a existência da filha em uma situação complicada: ele é preso no mesmo dia em que recebe a notícia. Essa reviravolta revela que ele não estava preparado para ser pai e, após ser libertado, enfrenta a condição de reconhecer oficialmente sua paternidade e cuidar de Öykü para permanecer em liberdade.

A narrativa se concentra na relação entre pai e filha, que começa tensa e marcada por desconfianças. Inicialmente, Demir demonstra pouco interesse em assumir suas responsabilidades. Contudo, ao longo dos episódios, o vínculo entre os dois se desenvolve, passando por resiliência, insegurança e, eventualmente, afeto.

O apelo emocional de “Minha Menina” decorre menos de grandes reviravoltas e mais do processo de formação dessa família improvável. Pai e filha enfrentam não apenas dificuldades financeiras, mas também o tratamento da doença de Öykü e a necessidade de construir confiança mútua.

O elenco da novela é complementado por outros atores conhecidos, como Leyla Lydia Tuğutlu, Serhat Teoman e Selin Şekerci. A produção é baseada no drama sul-coreano “My Fair Lady” e contou com a direção de Fatih Aksoy, Merve Girgin, Mustafa Şevki Doğan e Gökçen Usta.

Com a adição de “Minha Menina”, o Globoplay amplia sua oferta de novelas turcas, oferecendo ao público uma narrativa envolvente que aborda temas como laços familiares, dor, amadurecimento e reconstrução de vínculos. A série promete emocionar os fãs desse gênero, apresentando uma maratona que explora as complexidades da paternidade e da saúde familiar.

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