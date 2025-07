Carros mais vendidos na 1ª quinzena de julho de 2025

Na primeira metade de julho, a Fiat Strada continua sua trajetória de sucesso, liderando as vendas com impressionantes 5.580 unidades comercializadas. Essa picape tem conquistado o coração dos brasileiros, que apreciam seu design e funcionalidade para o dia a dia.

Logo atrás, o Volkswagen T-Cross deu um belo salto e alcançou a liderança entre os SUVs, com 4.060 unidades vendidas. Ele começou o mês em segundo lugar, mas aproveitou bem a oportunidade para superar seus concorrentes.

Enquanto isso, o Hyundai Creta, que estava no topo no início de julho, caiu para a segunda posição no segmento de SUVs, emplacando 4.033 unidades, uma alta de 40% comparado a junho. É um crescimento considerável e demonstra a força que ele ainda tem no mercado.

O Volkswagen Polo, que foi o carro mais vendido no mês passado, perdeu um pouco da força, caindo para quarto lugar com 3.898 vendas, o que representa uma queda de 25%. O Chevrolet Onix, por sua vez, se destacou, garantindo a quinta posição com 3.643 unidades vendidas.

E o que dizer do Toyota Corolla Cross? Ele chegou com uma versão XR voltada para o público PcD e emplacou 2.917 unidades, ficando em sétimo lugar. Em seguida, a Volkswagen Saveiro também se saiu bem, com 2.818 unidades vendidas.

No mundo das picapes médias, a Toyota Hilux continua liderando com 2.631 vendas, seguida de perto pela Ford Ranger, que somou 1.661 unidades, e a Chevrolet S10, que ficou em terceiro com 1.250 unitárias.

O Fiat Argo ocupa a nona posição, com 2.623 unidades. Logo atrás dele, o Hyundai HB20 se juntou ao ranking, totalizando 2.481 unidades.

Entre os sedãs, o Volkswagen Virtus se destacou, alcançando 1.811 unidades vendidas, superando o tradicional Toyota Corolla, que emplacou 1.537 unidades. E não podemos esquecer do recém-lançado Volkswagen Tera, que inicia sua jornada com 1.262 unidades registradas.

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em julho de 2025:

Posição Modelo Vendas 1 Fiat Strada 5.580 2 Volkswagen T-Cross 4.060 3 Hyundai Creta 4.033 4 Volkswagen Polo 3.898 5 Chevrolet Onix 3.643 6 Toyota Corolla Cross 2.917 7 Volkswagen Saveiro 2.818 8 Toyota Hilux 2.631 9 Fiat Argo 2.623 10 Hyundai HB20 2.481 11 Nissan Kicks 2.405 12 Fiat Fastback 2.405 13 Volkswagen Nivus 2.393 14 Chevrolet Tracker 2.237 15 Fiat Pulse 2.155 16 Jeep Compass 2.001 17 Honda HR-V 1.969 18 Fiat Toro 1.945 19 Fiat Mobi 1.843 20 Volkswagen Virtus 1.811 21 Ford Ranger 1.661 22 Toyota Corolla 1.537 23 Caoa Chery Tiggo 7 1.534 24 Jeep Renegade 1.516 25 Volkswagen Tera 1.262 26 Chevrolet S10 1.250

Esse ranking, que reflete o gosto do brasileiro por veículos, mostra bem como as marcas estão se esforçando para conquistar seu espaço. E, claro, é sempre bom lembrar que, na hora de escolher um carro, vale a pena fazer uma test drive e sentir o que cada um tem a oferecer. Se você dirige muito em estrada, por exemplo, sabe a diferença que um bom motor faz.