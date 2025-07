Preço e ficha técnica de carros no Fipe

O Fiat Fastback Turbo 200 2026 é a porta de entrada do SUV cupê da marca aqui no Brasil, e vem com um preço sugerido de R$ 119.990. Mesmo sendo a versão mais acessível, ele já chega com um bom conjunto de equipamentos de fábrica e um porta-malas de impressionantes 600 litros, o maior da sua categoria. O interior pode ser mais simples, com plástico rígido predominando no painel e nas portas, mas isso não compromete a proposta do carro.

Debruçando sobre a parte mecânica, o Fastback T200 conta com um motor 1.0 turbo, de três cilindros. Ele entrega uma potência de 125 cv com gasolina e 130 cv ao utilizar etanol. Uma característica legal é que o torque se mantém em 20,4 kgfm independente do combustível. A transmissão é automática CVT, simulando até sete marchas, garantindo uma condução suave.

Se você é do tipo que dirige muito pela cidade, vai gostar do consumo: são cerca de 12,1 km/l com gasolina e 8,5 km/l com etanol. Na estrada, esse número sobe bem: 14,3 km/l com gasolina e 10,1 km/l com etanol. Para quem já pegou um engarrafamento sabe que esses pontos são super importantes!

Agora, falando de medidas, o carro tem 4,44 metros de comprimento e 1,77 m de largura, além de uma altura de 1,54 m e entre-eixos de 2,53 m. Ele se destaca no visual, disponível em várias cores como preto Vulcano, branco Banchisa, prata Bari, cinza Strato, cinza Silverstone e o azul Amalfi, que é exclusivo das versões híbridas MHEV.

Principais itens de série do Fastback Turbo 200 2026

Equipado com controle de tração e quatro airbags (frontais e laterais), o Fastback Turbo 200 não deixa a desejar em segurança. Os bancos contam com apoios de cabeça ajustáveis, e o ar-condicionado é digital e automático. O banco do motorista tem ajuste de altura — então é fácil encontrar a posição ideal para dirigir.

A central multimídia é outro ponto forte, com uma tela sensível ao toque de 8,4 polegadas. Ela já vem com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, perfeito para quem não quer as amarras dos fios. Além disso, traz recursos como comandos de voz, Bluetooth, rádio AM/FM, porta USB e entrada auxiliar. E se você costuma levar bastante tranqueira a bordo, os porta-copos removíveis e o espaço dedicado para celular são ótimas adições.

Do lado externo, os faróis são totalmente em LED, o que não só dá um visual moderno, mas também melhora a visibilidade. O carro ainda conta com um sistema de freio de estacionamento eletrônico, o que é prático demais para manobras, além de câmbio automático bem ajustado que ajuda, e muito, em arrancadas em subidas.

Ficha técnica do Fastback Turbo 200 2026

Agora, vamos a alguns detalhes técnicos. O motor 1.0 tem tração dianteira e a transmissão é CVT. A potência chega a 130 cv com etanol, enquanto o torque permanece em 20,4 kgfm a 1.750 rpm — informações que fazem a diferença quando você precisa de um pouco mais de força no volante. E para quem curte uma velocidade, ele alcança até 196 km/h e acelera de 0 a 100 km/h em 9,4 segundos.

As medidas continuam com 4.427 mm de comprimento e 1.774 mm de largura. A altura é de 1.545 mm, com um entre-eixos de 2.533 mm, e a altura do solo chega a 192 mm — detalhe que pode ajudar nas pequenas aventuras fora de estrada. O tanque comporta 47 litros e o porta-malas é, como já mencionado, de 600 litros.

Com tudo isso, o Fiat Fastback Turbo 200 2026 surge como uma bela opção para quem quer um SUV com bom espaço e tecnologia, sem estourar o orçamento. É do tipo que agrada tanto no dia a dia quanto nas viagens, não acham?