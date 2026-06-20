Brasil x haiti registra audiência recorde na copa para Globo, SBT e CazéTV

A última partida da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, contra o Haiti, teve um impacto significativo na audiência de televisão na Grande São Paulo. A goleada, com gols de Matheus Cunha e Vini Jr., levou os índices de Globo, SBT e CazéTV a resultados recordes, enquanto emissoras sem os direitos de transmissão enfrentaram queda na audiência.

Durante o jogo, que ocorreu entre 21h31 e 23h30, a Globo foi a líder de audiência, registrando uma média de 32,2 pontos e alcançando 49,1% dos televisores ligados na região. Essa transmissão, conduzida por Everaldo Marques, atingiu o pico de 34,0 pontos às 22h22, superando índices anteriores, como o jogo contra o Marrocos, que marcou 31,8 pontos.

Esse desempenho significativo ajudou a Globo a se recuperar de uma estreia ruim da seleção na Copa, que teve o pior índice de audiência da história para jogos do Brasil nesse evento.

No ambiente digital, a CazéTV também obteve números expressivos, acumulando 12,8 pontos, o que corresponde a 19,5% dos aparelhos de TV ligados na Grande São Paulo durante o confronto. Além disso, o canal teve um recorde de 16 milhões de dispositivos conectados simultaneamente, superando o jogo anterior.

O SBT, que também transmitiu a partida, registrou inicialmente uma média de 8,0 pontos e participação de 12,1% nos televisores. A transmissão com Galvão Bueno atingiu um pico de 11,1 pontos durante um intervalo comercial. No entanto, espera-se que a média final da emissora fique em torno de 11 pontos, uma vez que a diferença entre os dados preliminares e os consolidados costuma ser significativa.

As emissoras abertas que não têm direitos de transmissão, como a Record, conseguiram apenas 1,47 ponto, enquanto a RedeTV! registrou 0,5 ponto. Os canais de TV por assinatura, juntos, pontuaram 2,8 pontos. Em 2026, cada ponto de audiência representa aproximadamente 78.781 residências na Grande São Paulo, um dado importante para o mercado publicitário.

Os números ainda são preliminares e podem ser ajustados, mas refletem como as partidas da seleção brasileira impactam a audiência nos diferentes canais, beneficiando aqueles que transmitem o jogo e reduzindo a audiência dos concorrentes.