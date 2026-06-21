capítulos de 29 de Junho a 4 de julho de 2026

Resumo dos Próximos Capítulos da Novela das Nove

Nos próximos episódios da trama, os conflitos e tensões aumentam, especialmente em relação à personagem Adriana.

Capítulo 36:

Adriana agradece a Nancy pelo apoio em sua defesa. Nancy revela a razão pela qual foi presa anteriormente. Enquanto isso, André retorna ao Brasil e se oferece para trabalhar com seu tio. Pedro informa a Elisa sobre o suborno que Ademir fez a Tom. Otoniel e Francesca discutem a situação de Adriana, e Otoniel a convida para um almoço em família. Ademir recebe uma intimação sobre depósitos feitos na conta de Tom, mas se recusa a falar com Pedro. Dora visita Tiago em busca de uma joia para usar como prêmio em um concurso na escola de dança. Silvana conta a Tiago que consultou um advogado e não precisará fazer exame de DNA. Pilar considera tomar uma atitude drástica contra Adriana.

Capítulo 37:

Nívea encarrega Zeni de uma missão contra Adriana, e Nancy adverte Adriana para ficar atenta a Zeni. Silvana deixa claro para Ademir que a herança de seu filho está protegida. Ulisses compartilha com Pilar que a empresa dele enfrenta problemas financeiros. Otoniel confronta Tom ao descobrir que ele aceitou o suborno de Ademir para testemunhar contra Adriana. Nancy relata a Adriana que as prisioneiras estão impressionadas com o trabalho da fisioterapeuta. Tom proíbe Elenice de visitar Adriana. Pedro nega uma nova chance a Bruna e reafirma seu amor por Adriana. Carolina percebe que Ulisses está tenso, e Francesca e Otoniel quase se beijam. Ulisses se vê forçado a pedir dinheiro a um agiota. Zeni ataca Adriana e rouba sua pulseira.

Capítulo 38:

Zeni consegue escapar sem ser vista. Adriana é levada ao ambulatório após o ataque. Otoniel é surpreendido ao visitar o túmulo de Francesca. Nancy e Lyris desconfiam que foi Zeni quem machucou Adriana. Bruna promete a Gilda que reatará com Pedro. André informa Pedro sobre o ataque sofrido por Adriana na prisão. Brigitte expressa sua dúvida sobre a culpa de Adriana na morte de Arthur. Pilar se irrita com Rosa por não conseguir informações sobre a família de Adriana. Nancy faz ameaças a Zeni, e Pilar pede a Ademir para ser o inventariante de Arthur. O médico confirma que Adriana não corre mais perigo. Dora se surpreende ao ver André na escola de dança. Pedro questiona Adriana sobre quem a atacou.

Capítulo 39:

Adriana se recusa a dizer quem a feriu, temendo represálias. Maurício lamenta que não é convidado para eventos com os colegas da escola. Pedro demonstra hostilidade com Ingrid. Carolina e André compartilham um beijo. Adriana revela a Nancy e Lyris que Zeni foi a responsável pelo ataque. Ademir tenta criar uma versão de que contratou Tom para evitar a acusação de suborno. Jandira decide transferir Zeni do presídio. Francesca observa Otoniel deixando flores em seu túmulo. Adriana fica surpresa ao receber aplausos das outras detentas por conseguir que Zeni fosse transferida.

Capítulo 40:

Adriana coloca sua pulseira de volta. Otoniel tenta se aproximar de Francesca, mas não a alcança. Pedro informa Ademir que está determinado a impedir que a herança de Arthur fique com a família do joalheiro. Adriana compartilha com Nancy sua intenção de buscar vingança contra aqueles que a condenaram injustamente. Nicolau procura Cléber para ajudar Lyris com questões jurídicas. Dora tenta esconder sua reação ao ver Carolina e André juntos. Pedro se sente impotente por não conseguir libertar Adriana. Ulisses é sequestrado por agiotas. Adriana lembra de uma ameaça recebida e avisa Pedro que não deseja mais vê-lo.

Capítulo 41:

Adriana jura vingança contra aqueles que a colocaram na cadeia. Pilar insinua que Ulisses pode estar traindo sua esposa. Ulisses informa a Carolina que foi sequestrado e agredido por bandidos. Pilar admite a Ademir que pagou alguém para agredir Adriana, mas nega ter empurrado Arthur. Lyris comenta com Adriana sobre a possibilidade de deixar a prisão em breve. André e Dora compartilham um beijo durante o ensaio de dança. Otoniel informa a Adriana que Elisa foi diagnosticada com fibromialgia. Carolina e André se destacam e ganham o concurso de dança.

Os resumos dos capítulos podem sofrer alterações conforme a programação da emissora. A novela, criada por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h15.