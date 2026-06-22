Você Decide tem estreia morna no Domingão com Huck

A audiência de programas no domingo, 21 de junho de 2026, revelou resultados variados entre as principais emissoras, como Globo, Record, SBT e Band. No ar, a Globo enfrentou um desafio com o “Domingão com Huck”, que não teve o desempenho esperado. A atração, que trouxe de volta o quadro “Você Decide”, não conseguiu cativar o público.

Durante a programação, o filme “Viúva Negra”, exibido no bloco “Temperatura Máxima”, obteve um número de pontos superior ao do programa de Luciano Huck, sinalizando uma competição acirrada pelo público.

Na Record, o “Domingo Espetacular” se destacou, conquistando a vice-liderança na audiência, ao superar a transmissão da partida entre Uruguai e Cabo Verde que passava no SBT. No entanto, a área de esportes da emissora não teve a mesma sorte: o “Esporte Record”, por sua vez, registrou a pior performance do dia, resultando em um domingo de sucesso e preocupação.

A situação na Band foi menos favorável, especialmente em um domingo sem jogos da Copa do Mundo. A emissora, que historicamente é conhecida por suas coberturas esportivas, apresentou números baixos, evidenciando um contraste com seu passado.

A seguir estão as médias de audiência na Grande São Paulo para os principais programas exibidos nesse dia:

Audiências da Globo

Santa Missa em Seu Lar : 3,3 pontos

: 3,3 pontos Antena Paulista : 3,6 pontos

: 3,6 pontos Auto Esporte : 4,3 pontos

: 4,3 pontos Globo Rural : 6,3 pontos

: 6,3 pontos Viver Sertanejo : 7,8 pontos

: 7,8 pontos Esporte Espetacular : 8,8 pontos

: 8,8 pontos Temperatura Máxima: Sonic 2 – O Filme : 8,4 pontos

: 8,4 pontos Campeões de Bilheteria: Viúva Negra : 10,4 pontos

: 10,4 pontos Domingão com Huck : 10,3 pontos

: 10,3 pontos Bora pro Jogo : 12,6 pontos

: 12,6 pontos Copa do Mundo: Uruguai x Cabo Verde : 16,4 pontos

: 16,4 pontos Fantástico: 16,6 pontos

Audiências da Record

Record Kids : 2,2 pontos

: 2,2 pontos Todo Mundo Odeia o Chris : 2,5 pontos

: 2,5 pontos Cine Maior: Campo Minado : 3,3 pontos

: 3,3 pontos Acerte ou Caia! : 5,2 pontos

: 5,2 pontos Domingo Espetacular : 6,6 pontos

: 6,6 pontos Casa do Patrão : 3,0 pontos

: 3,0 pontos Esporte Record : 1,0 ponto

: 1,0 ponto Chicago Med: 0,8 ponto

Audiências do SBT

SBT Notícias Manhã : 1,4 pontos

: 1,4 pontos Pé na Estrada : 1,4 pontos

: 1,4 pontos Domingo Legal : 4,6 pontos

: 4,6 pontos Copa do Mundo: Uruguai x Cabo Verde: 4,8 pontos

Audiências da Band

Os Chocolix : 0,3 pontos

: 0,3 pontos Fórmula Indy: GP de Road America : 0,6 pontos

: 0,6 pontos Planeta Selvagem: 1,2 pontos

Audiências da RedeTV!

A Hora do Zap (reapresentação) : 0,2 pontos

: 0,2 pontos Série B: CRB x Fortaleza : 0,4 pontos

: 0,4 pontos Para Aqui!: 0,6 pontos

Esses números refletem a audiência na capital paulista, onde cada ponto representa aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados. Os dados são considerados referência para o mercado publicitário, mostrando a importância da competição entre os canais para atrair telespectadores.