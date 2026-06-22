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Você Decide tem estreia morna no Domingão com Huck

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Audiência 21/06: Você Decide estreia sem força no Domingão com Huck
Você Decide estreia sem força no Domingão com Huck

A audiência de programas no domingo, 21 de junho de 2026, revelou resultados variados entre as principais emissoras, como Globo, Record, SBT e Band. No ar, a Globo enfrentou um desafio com o “Domingão com Huck”, que não teve o desempenho esperado. A atração, que trouxe de volta o quadro “Você Decide”, não conseguiu cativar o público.

Durante a programação, o filme “Viúva Negra”, exibido no bloco “Temperatura Máxima”, obteve um número de pontos superior ao do programa de Luciano Huck, sinalizando uma competição acirrada pelo público.

Na Record, o “Domingo Espetacular” se destacou, conquistando a vice-liderança na audiência, ao superar a transmissão da partida entre Uruguai e Cabo Verde que passava no SBT. No entanto, a área de esportes da emissora não teve a mesma sorte: o “Esporte Record”, por sua vez, registrou a pior performance do dia, resultando em um domingo de sucesso e preocupação.

A situação na Band foi menos favorável, especialmente em um domingo sem jogos da Copa do Mundo. A emissora, que historicamente é conhecida por suas coberturas esportivas, apresentou números baixos, evidenciando um contraste com seu passado.

A seguir estão as médias de audiência na Grande São Paulo para os principais programas exibidos nesse dia:

Audiências da Globo

  • Santa Missa em Seu Lar: 3,3 pontos
  • Antena Paulista: 3,6 pontos
  • Auto Esporte: 4,3 pontos
  • Globo Rural: 6,3 pontos
  • Viver Sertanejo: 7,8 pontos
  • Esporte Espetacular: 8,8 pontos
  • Temperatura Máxima: Sonic 2 – O Filme: 8,4 pontos
  • Campeões de Bilheteria: Viúva Negra: 10,4 pontos
  • Domingão com Huck: 10,3 pontos
  • Bora pro Jogo: 12,6 pontos
  • Copa do Mundo: Uruguai x Cabo Verde: 16,4 pontos
  • Fantástico: 16,6 pontos

Audiências da Record

  • Record Kids: 2,2 pontos
  • Todo Mundo Odeia o Chris: 2,5 pontos
  • Cine Maior: Campo Minado: 3,3 pontos
  • Acerte ou Caia!: 5,2 pontos
  • Domingo Espetacular: 6,6 pontos
  • Casa do Patrão: 3,0 pontos
  • Esporte Record: 1,0 ponto
  • Chicago Med: 0,8 ponto

Audiências do SBT

  • SBT Notícias Manhã: 1,4 pontos
  • Pé na Estrada: 1,4 pontos
  • Domingo Legal: 4,6 pontos
  • Copa do Mundo: Uruguai x Cabo Verde: 4,8 pontos

Audiências da Band

  • Os Chocolix: 0,3 pontos
  • Fórmula Indy: GP de Road America: 0,6 pontos
  • Planeta Selvagem: 1,2 pontos

Audiências da RedeTV!

  • A Hora do Zap (reapresentação): 0,2 pontos
  • Série B: CRB x Fortaleza: 0,4 pontos
  • Para Aqui!: 0,6 pontos

Esses números refletem a audiência na capital paulista, onde cada ponto representa aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados. Os dados são considerados referência para o mercado publicitário, mostrando a importância da competição entre os canais para atrair telespectadores.

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