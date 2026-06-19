“Altas horas” mistura forró e música clássica em especial junino

Neste sábado, dia 20, o programa “Altas Horas” traz um especial junino que promete celebrar a rica tradição do forró. Sob o comando de Serginho Groisman, a atração vai unir ritmos como sanfona e pisadinha, com arranjos da Orquestra Sinfônica Heliópolis, que é conhecida por ser a primeira orquestra do mundo formada em uma comunidade periférica.

O programa contará com a presença de grandes nomes do forró e do forró eletrônico. Entre os convidados estão Anastácia, Solange Almeida, Calcinha Preta, Tarcísio do Acordeon, Mano Walter, Juliette, Lucy Alves, Barões da Pisadinha, Henry Freitas, Vitor Fernandes e Márcia Fellipe. Cada artista trará seu estilo único e histórias pessoais que ajudam a dar vida a esse gênero musical vibrante.

A experiência de Anastácia, reconhecida como a matriarca do forró, será um dos destaques. Com uma carreira que começou quando tinha apenas 15 anos e mais de 800 composições em seu repertório, ela irá cantar “Eu Só Quero Um Xodó”, uma de suas canções mais emblemáticas, escrita em parceria com Dominguinhos.

Calcinha Preta, com mais de três décadas de história, revisitará sua trajetória musical, apresentando a canção “Manchetes dos Jornais”. Solange Almeida, por sua vez, lembrará seu começo em bandas e sua conexão duradoura com o forró ao interpretar “Bate Coração”.

Os convidados também compartilharão memórias familiares. Mano Walter relembrará como cresceu em um ambiente musical, inspirado por ícones como Luiz Gonzaga, e cantará “Olha Pro Céu”. Márcia Fellipe dividirá a influência do pai em sua carreira e interpretará “Dengo”.

O especial ainda abordará o desenvolvimento mais recente do forró. Barões da Pisadinha conversará sobre suas origens e a relação entre forró e piseiro. Tarcísio do Acordeon falará sobre as amizades que fez na música e levará ao palco a canção “Meia Noite”.

Os novos nomes da cena musical também terão espaço. Lucy Alves destacará sua conexão com a sanfona, instrumento que considera fundamental em sua vida, cantando “Sanfoninha Choradeira”. Juliette expressará sua ligação com o forró ao interpretar “Ai Que Saudade D’ocê”. Vitor Fernandes apresentará “Esperando na Janela”, e Henry Freitas fará uma homenagem a Gabriel Diniz com “Jenifer”.

Sob a regência do maestro Edilson Ventureli, a Orquestra Sinfônica Heliópolis dará uma nova interpretação a clássicos do forró, ligando o erudito ao popular. O programa encerrará de forma especial, com todos os artistas se reunindo para cantar “Isso Aqui Tá Bom Demais”, simbolizando a união de diferentes gerações e estilos dentro do forró.