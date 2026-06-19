CNN Brasil lança rede de TV aberta em capitais brasileiras
Um novo projeto da CNN Brasil está em desenvolvimento para ampliar sua presença na televisão aberta no Brasil. Desde sua criação há seis anos, o canal de notícias, que tem como principal figura Rubens Menin, busca negociar parcerias com emissoras locais para estabelecer uma rede de TV aberta em diversas regiões do país.
Atualmente, a proposta está em fase de negociação e já inclui contato com emissoras no Sul e no Sudeste do Brasil. A previsão é que essa nova rede entre no ar entre o segundo semestre deste ano e, no máximo, nos primeiros meses de 2027, coincidindo com as eleições presidenciais. O objetivo inicial é alcançar 20 capitais, incluindo cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Belo Horizonte e Vitória. Caso o plano avance conforme esperado, a CNN Brasil estima que poderá atingir uma audiência de 80 a 100 milhões de pessoas.
A longo prazo, a empresa pretende expandir sua presença para todas as regiões do Brasil. A iniciativa é vista como uma oportunidade de preencher um espaço que ainda não foi consolidado por um canal de notícias com sinal aberto nacional, mesmo existindo a Record News, que operou com essa proposta desde 2007.
Esse movimento se baseia em uma avaliação interna de Rubens Menin e sua equipe sobre a situação do jornalismo na Globo. Eles perceberam um desgaste da emissora com parte do público, o que aparentemente abre uma porta para a CNN Brasil aumentar sua influência.
Recentemente, uma pesquisa da Reuters destacou a CNN Brasil como a marca mais confiável no jornalismo televisivo no Brasil, enquanto a Globo ficou em sexto lugar, sendo superada também por outras emissoras como SBT e Record. Essas informações reforçam a estratégia da CNN de entrar na TV aberta, onde a competição será diferente daquela enfrentada no mercado de TV por assinatura. Nesse novo cenário, a emissora precisará focar em parcerias locais e criar uma rede de transmissão sólida para alcançar um público maior, transformando sua credibilidade em alcance nacional.