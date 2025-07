Avião cai em universidade de Bangladesh e deixa 27 mortos

Na manhã desta segunda-feira, 21 de agosto, uma tragédia abalou a capital de Bangladesh, Daca, quando uma aeronave de treinamento da Força Aérea do país caiu em um campus escolar, resultando na morte de pelo menos 27 pessoas. O incidente ocorreu na Milestone School and College, localizada na região de Uttara.

Segundo informações de oficiais dos bombeiros, mais de 50 pessoas, incluindo crianças, foram hospitalizadas devido a queimaduras e ferimentos. Um médico do Instituto Nacional de Queimaduras e Cirurgia Plástica confirmou a gravidade da situação, indicando que muitas vítimas precisaram de atendimento imediato.

A aeronave, um modelo F-7 BGI, decolou às 13h06 (horário local) e, pouco tempo depois, colidiu com o terreno do campus. As autoridades relataram que o impacto foi tão forte que a fuselagem do avião atingiu um prédio, causando danos significativos à estrutura, que inclui um buraco na parede e grades de proteção destruídas.

Imagens e vídeos do local mostraram uma grande nuvem de fumaça subindo em direção ao céu, enquanto o corpo de bombeiros trabalhava para controlar as chamas que se espalharam pela área. Muitas pessoas se aglomeraram ao redor, horrorizadas com a cena.

Testemunhas descreveram momentos de pânico e desespero. Um professor da escola, Masud Tarik, relatou que estava buscando seus filhos quando ouviu a explosão e se deparou com uma enorme nuvem de fumaça e fogo. Os gritos de pânico e as tentativas de socorro tornaram o cenário ainda mais caótico.

As autoridades de Bangladesh, incluindo Muhammad Yunus, chefe do governo interino, prometeram uma investigação completa para apurar as causas do acidente. Ele ressaltou a necessidade de suporte às famílias afetadas, considerando a perda irreparável de vidas neste trágico evento.

Esse acidente coincide com um recente ocorrido na Índia, onde um avião da Air India caiu sobre um alojamento de estudantes, resultando em um alto número de vítimas. As lições dessas tragédias estão levando a uma maior atenção para a segurança na aviação e o bem-estar da população nas áreas urbanas.